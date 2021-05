Lavorare a tempo indeterminato in un posto di mare è il sogno di molti italiani. Gratificazione umana e stipendio in un luogo dove mare e sole la fanno da padroni è davvero una fortuna per pochi eletti.

Al riguardo, restano 48 ore per partecipare al concorso che offre lavoro a tempo indeterminato in una splendida città di mare ricca di storia.

L’assunzione a tempo indeterminato di 40 Istruttori Servizi Amministrativi

Appena due settimane fa (il 4 maggio, per la precisione) è stato pubblicato un concorso pubblico per titoli ed esami dalla città di Genova.

Il bando mira all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 40 Istruttori Servizi Amministrativi – Esperti Contabili – Cat. C, per il triennio 2021/’23. Di essi, 12 posti sono posti a favore dei volontari delle FF.AA. in ferma breve.

L’art. 1 indica i requisiti generali e specifici per l’ammissione alla selezione. Tra i quali troviamo l’essere cittadini italiani (al netto delle eccezioni di legge), maggiore età, godimento dei diritti civili e politici. Ancora, il non avere riportato condanne penali ed il non essere stati destituiti dall’impiego presso la P.A. così come specificato dal bando. Infine, l’essere in regola con gli obblighi di leva (se previsti) e il possesso delle credenziali SPID o CIE.

Tra i requisiti di natura specifica, c’è l’essere in possesso del Diploma quinquennale di Ragioniere o equipollente. Oppure il Diploma di Laurea in Economia (vecchio ordinamento) o Laurea magistrale appartenente alle classi LM-56 o LM-77 o Laurea specialistica classi 64/S o 84/S. Oppure la Laurea triennale di 1° livello appartenente alle classi L-18 o L-33 o Laurea afferente alle classi 17 o 28.

Non c’è tempo da perdere

Per l’invio della domanda sarà sufficiente collegarsi a sito del Comune di Genova e sfruttare l’apposita pagina web. L’invio dovrà avvenire esclusivamente in remoto ed entro la mezzanotte di mercoledì 19 maggio.

Nel corso della compilazione della domanda andranno rilasciate tutte le info chieste dalle maschere web afferenti a generalità, requisiti generali, specifici e particolari.

La partecipazione al concorso è subordinata al pagamento di 10 euro (tramite servizio PagoPa), pena l’esclusione.

La prova scritta sarà riservata ai primi 160 candidati che avranno ottenuto il miglior punteggio nella valutazione dei titoli. Alle lettere a), b) e c) dell’art. 5 sono dettagliati i punteggi riconosciuti ai candidati in base al titolo di studio dichiarato.

Quanto alle prove d’esame, esse consisteranno in una prova scritta ed una orale. Potrebbero inoltre svolgersi da remoto, secondo le indicazioni che verranno rese note dalla Civica Amministrazione sul sito web dell’Ente.

La prova scritta verterà sulla risoluzione di quesiti a risposta multipla, incentrati sulle materie indicate alla lettera a), art. 6 del bando. E un test di tipo pratico-attitudinale (quesiti linguistici, matematico-aritmetici e deduttivi).

La prova orale verterà sulle stesse materie di quella scritta, oltre a quelle specificate sempre all’art. 6 del bando. Infine, nel corso della prova orale si accerteranno le conoscenze di una lingua straniera (inglese) ed informatiche.

Per tutte le eccezioni, i dubbi e le particolarità del caso, si invita il Lettore a prendere visione integrale del bando.

Intanto, conto alla rovescia: restano 48 ore per partecipare al concorso che offre lavoro a tempo indeterminato in una splendida città di mare ricca di storia.