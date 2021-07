Oltre a rinfrescarci e a rilassarci, andiamo al mare anche per “prendere il sole”. A tal proposito, il consiglio del team di ProiezionidiBorsa è quello di abbronzarsi gradualmente, evitando soprattutto le ore di punta. I raggi del sole che fanno bene alla pelle sono quelli del mattino prima di mezzogiorno e quelli del pomeriggio dopo le ore 16. Non dimentichiamoci di idratare la pelle e di usare la crema solare protettiva almeno ad intensità 30. Optiamo, inoltre, per quelle creme che oltre a proteggere attivano la melanina. Questa può essere attivata anche tramite l’alimentazione. Scegliamo frutta e verdura di colore arancione e giallo poiché sono quelle che contengono, in quantità maggiore, il betacarotene. Ricordiamoci, inoltre, di idratare il nostro corpo bevendo spesso dell’acqua fresca o bevande rinfrescanti.

Infine, ricordiamo di utilizzare la crema dopo sole per mantenere l’abbronzatura. Invece, in caso di scottature consigliamo di spalmare sulla pelle l’olio essenziale di menta per la sua azione rinfrescante.

Questo è il colore che dobbiamo indossare per esaltare l’abbronzatura secondo le influencer

Come sappiamo, per esaltare l’abbronzatura il colore estivo per eccellenza è il bianco. Ma se volessimo cambiare look, restando alla moda ed esaltando la nostra carnagione, il colore da scegliere è il “Tiffany”. Numerose influencer indossano capi di questo colore, che non solo è estivo ma mette in rilievo le nostre forme, i nostri occhi e la carnagione.

Il colore Tiffany

Questo colore è molto particolare perché rappresenta un mix tra il verde e il turchese, proprio il colore del mare cristallino. È famosissimo in tutto il mondo grazie all’azienda Tiffany & Co., leader nel settore della vendita di gioielli. È un colore molto raffinato, che darà un tocco di eleganza allo stile, anche quello casual. Ecco perché questo è il colore che dobbiamo indossare per esaltare l’abbronzatura secondo le influencer.

