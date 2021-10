Ogni stagione abbiamo cibi diversi che possiamo mangiare. Questo causa delle modifiche alla nostra dieta. Per tenere sempre un regime alimentare sano ed equilibrato, cerchiamo di variare ciò che mangiamo e chiediamo sempre consiglio al medico. Sarà lui che saprà dirci quali cibi dobbiamo mangiare con più costanza e quali, invece, evitare.

Insomma, teniamo d’occhio quali sono i migliori cibi per questa stagione. Oggi, in particolare, andiamo a conoscere un alimento che in autunno trova posto nelle nostre ricette. Esso è buonissimo, amato quasi da tutti e potrebbe anche avere qualche buon effetto sulla nostra salute. Questo è il cibo re dell’autunno che contiene tanti antiossidanti e vitamina D, andiamo a conoscerlo.

Ecco di cosa si tratta

Ci riferiamo ai funghi, con le loro tante varietà che possono accompagnare le nostre migliori ricette. I funghi sono disponibili quasi per tutto l’anno, ma alcune delle sue varietà migliori, tra cui i porcini, sono tipiche dell’autunno.

I funghi possono essere usati in cucina come ingrediente per eccezionali sughi, abbinati ad esempio alla salsiccia. Possono anche essere usati, però, come contorno per piatti di carne, cucinati in umido. Ovviamente, poi, sono anche eccellenti come piatto a sé stante. In ogni caso, si tratta di alimenti estremamente versatili e che possiamo usare in tantissime ricette.

Possiamo trovare i funghi nei nostri negozi di fiducia ed è anche possibile andare a raccoglierli nei boschi. Tuttavia, sconsigliamo assolutamente di andare a raccoglierli se non siamo esperti. Infatti, tra le tante varietà di fungo ce ne sono alcune molto velenose e che possono portare a gravi conseguenze se ingeriti. Quindi, se vogliamo andare per funghi nei boschi, assicuriamoci sempre di avere con noi un professionista a guidarci.

I funghi non sono solo deliziosi, ma secondo gli esperti, sono anche generalmente sani. Innanzitutto, garantiscono un buon apporto di fibre, che potrebbero aiutare la salute dell’intestino. Poi contengono sostanze antiossidanti, come manganese, selenio, vitamina A e vitamina C. Questi nutrienti, contrastando l’azione dannosa dei radicali liberi, potrebbero aiutare a tenere a bada l’invecchiamento.

Contengono, inoltre, una certa quantità di vitamina D, che potrebbe aiutare a tutelare la salute delle ossa. Tuttavia, hanno anche un lato negativo: non sono molto digeribili, a causa di una sostanza in essi presenti detta micosina. Quindi, se decidiamo di mangiare qualche fungo è meglio non abbuffarsi, per evitare problemi.

Non molti conoscono questi fantastici legumi che potrebbero aiutare a combattere influenza e problemi intestinali.