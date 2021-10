Chi ha mai detto che balconi e terrazzi debbano essere spogli durante i mesi freddi? Per rallegrare gli spazi esterni, basta scegliere uno speciale arbusto: finalmente balconi coloratissimi anche in pieno inverno con la pianta originale che farà invidia ai vicini!

Addio a balconi e terrazzi grigi e tristi

Trascorrere del tempo sul balcone fa bene all’umore: si respira un po’ d’aria fresca e ci si godono i raggi del sole. Eppure in molti durante l’inverno abbandonano gli spazi esterni. Col freddo e le piante morte, il balcone non sembra più un luogo attraente per rilassarsi.

Ma non deve essere per forza così. Adottando i giusti accorgimenti, si può vivere il balcone anche durante l’autunno e l’inverno. Per esempio è consigliabile procurarsi un telo paravento, e ricoprire le sedute con cuscini e plaid per stare al calduccio.

Ovviamente è importante prendersi cura anche del verde. Sono tante le specie che regalano soddisfazioni in pieno inverno: dai bulbi che fioriscono già a febbraio, all’arbusto rampicante che illumina le giornate più grigie coi suoi boccioli gialli.

Inoltre non ci si deve limitare alle piante ornamentali. Perfino gli spazi esterni più piccoli possono trasformarsi in un orto in grado di garantire nutrienti preziosi. Per esempio si può coltivare anche in vaso una pianta resistente che è una vera miniera d’oro di antiossidanti e vitamine.

Oggi, però, la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole accendere i riflettori su una specie che non tutti conoscono. Questa pianta sarà in grado di dare un tocco di colore anche ai balconi dei più negati, essendo robusta e resistente al freddo.

Finalmente balconi coloratissimi anche in pieno inverno con la pianta originale che farà invidia ai vicini

Non servono per forza rami in fiore e fogliame rigoglioso per abbellire il balcone. Esiste una pianta in grado di donare un’esplosione di colore perfino quando è spoglia. Ma come è possibile?

La pianta in questione è il corniolo, ma bisogna sceglierne la variante giusta. In particolare, la soluzione migliore è il corniolo siberiano, o “Cornus alba Sibirica”.

Questo arbusto è splendido in tutte le stagioni. Infatti in primavera ha foglie di un bel verde intenso e piccoli fiori bianchi, che poi si trasformano in frutti dai colori graziosi.

In autunno le foglie si accendono, e quando cadono lasciano a nudo dei rami dal colore rosso accesso. Questi ricordano quasi dei coralli, e sono davvero decorativi. Insomma, il corniolo è una pianta colorata perfino quando è spoglia.

Il corniolo siberiano può crescere alto e rigoglioso, perciò è adatto come pianta da siepe. Ma sta bene anche sul balcone o il terrazzo: lo si può piantare in un vaso ampio almeno 50x50x50 cm, ricordandosi di potarlo in primavera.

Infine, il corniolo è perfetto per chi vive in montagna: cresce infatti anche nei boschi fino ai 1.000 m d’altitudine, e il suo colore rosso è incantevole nel paesaggio innevato.