Sono questi i 3 errori che quasi tutti commettono e che fanno aumentare i brufoli sul viso. In più, i consigli per avere una pelle perfetta in ogni occasione

Antiestetici ponfi che caratterizzano il nostro viso, i brufoli sono eruzioni cutanee dovute a squilibri ormonali, alimentazione scorretta, oppure a cambiamenti climatici e skincare routine sbagliate. Per una skin routine perfetta e adatta alla nostra pelle è possibile cliccare qui.

Sono questi i 3 errori che quasi tutti commettono e che fanno aumentare i brufoli sul viso

I brufoli non sono così semplici da eliminare inoltre noi tendiamo sempre a toccarli e a peggiorarne la situazione. Questi caratterizzano il nostro viso sempre nelle situazioni meno opportune, infatti, a chi non è capitato almeno una volta di svegliarsi ed avere il viso pieno di brufoli, proprio in quell’ occasione così importante? Un nuovo colloquio, una festa di compleanno o quell’evento così atteso.

Tuttavia, ci sono degli errori da evitare assolutamente che non fanno che aumentare la comparsa dei brufoli sul nostro viso.

Il primo errore che molti commettono è quello di non utilizzare una crema viso idratante, credendo erroneamente che questa aumenti il grasso della pelle e favorisca la comparsa dei brufoli. In realtà non è proprio così, anzi esattamente il contrario. Idratare la nostra pelle risulta necessario per mantenere una corretta idratazione e un buono stato del film idrolipidico, impedendo la formazione di problemini cutanei come i brufoli.

Un’azione molto molto comune è quella di schiacciare i brufoli: niente di più sbagliato. Questa abitudine non fa che irritare la zona e favorire la proliferazione dei batteri che generano altri brufoli, fino ad una vera e propria formazione di acne.

Anche truccarsi eccessivamente con prodotti estremamente coprenti non fa che peggiorare la situazione. Per non parlare poi dell’abitudine del non struccarsi. Queste abitudini tendono ad occludere i pori e a far accumulare in essi lo sporco, favorendo la comparsa delle eruzioni cutanee.

I consigli degli esperti

Passiamo ora ai consigli per avere una pelle perfetta in ogni occasione. Gli esperti del settore consigliano di detergere quotidianamente il viso, ed evitare di utilizzare saponi troppo aggressivi. Bagno doccia e shampoo sono assolutamente inadatti al pH del viso, serve un detergente specifico per il viso.

Applicare con quotidianità una crema viso idratante. Non eccedere nel consumo di zuccheri semplici e carboidrati, che favoriscono la formazione di antiestetici brufoletti.

Dunque, sono questi i 3 errori che quasi tutti commettono e che fanno aumentare i brufoli sul viso. Ed in più, i consigli per avere una pelle perfetta in ogni occasione.