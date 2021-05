I negozi di abbigliamento stanno iniziando ad esporre i costui da bagno. L’estate sta arrivando e in molti vogliono assicurarsi un costume nuovo in linea con le ultime tendenze.

Nei negozi esistono moltissimi modelli, di vari colori, materiali e vestibilità. Ma se invece potessimo realizzarci un costume su misura scegliendo materiale, forma e colore?

Probabilmente si tratta del sogno di molte di noi, ma non sembra essere semplice realizzarlo.

Invece oggi vogliamo svelare come sia non solo possibile, ma anche molto semplice, ecco perché ottenere questo costume da bagno di tendenza quest’estate è molto semplice e non costa nulla.

Su misura ed all’ultima moda

Se vogliamo realizzare un bikini all’ultima moda all’uncinetto in realtà è molto semplice, molto più di quello che sembra.

Per prima cosa dobbiamo procurarci il filo adeguato di cotone. Qui abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta, possiamo scegliere tra infinite tonalità di colore.

Poi ci serve un uncinetto, preferibilmente n° 2 o 3 ovvero abbastanza fino.

Ora dobbiamo trovare il modello da seguire e possiamo creare un cartamodello da seguire più facilmente.

Se siamo alla prime armi consigliamo di seguire dei tutorial su YouTube oppure dei corsi online che guidino passo a passo. Una volta imparato il meccanismo riusciremo a cucire in maniera creativa e anche apportare modifiche improvvisate al modello.

La cosa importante da tenere a mente nel cucire il bikini sono sicuramente le misure: il costume va cucito sulla forma del nostro corpo e non deve essere né troppo largo né troppo stretto.

Se seguiremo questi pochi consigli potremo creare in poche ore dal nulla un bikini all’uncinetto all’ultima moda dell’estate, su misura dei nostri gusti e spendendo quasi nulla.

Probabilmente una volta in cui vedremo quanto è semplice ci prenderemo gusto e sforneremo vari modelli di varie forme e colori, provare per credere.