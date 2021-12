La mela è il frutto più versatile da utilizzare in cucina ed in pasticceria. Il nuovo raccolto è pronto e nel reparto dell’ortofrutta troviamo ormai quasi tutti i tipi di mela appena colte. Uno dei più classici degli abbinamenti è la mela con la cannella, un connubio di sapori dolci con qualche nota pizzicante che conquista le tavole invernali. La cannella racchiude il sapore, l’aroma del Natale dato il suo impiego per le tante preparazioni di pasticceria natalizia.

Questo dolce soffice di mele e cannella è semplicissimo e andrà a ruba

In questo articolo però andremo a preparare un dolce soffice soffice di cui probabilmente poco dopo sfornato, non rimarrà neppure una fettina.

Il procedimento è davvero semplice e si completa in una decina di minuti, mentre il tempo di cottura è di quarantacinque minuti.

Quali sono gli ingredienti del Dolce mela e Cannella

Per questa preparazione invernale avremmo bisogno di:

400 gr di mele tagliate a dadini;

120 grammi di farina tipo 1 o manitoba;

120 gr di farina d’avena;

5 cucchiai di olio di semi di girasole;

2 uova;

100gr di zucchero di canna;

una bustina di lievito per dolci;

1 pizzico di sale.

Procedimento e cottura

Frulliamo le mele fino a raggiungere la consistenza di una purea. Se siamo di fretta possiamo utilizzare le vaschette di purea di frutta confezionate. Aggiungiamo le uova e l’olio nel frullatore e azioniamolo per qualche secondo. Nel frattempo setacciamo insieme le due farine e uniamo lo zucchero, un cucchiaino da caffè di cannella e il pizzico di sale. A questo punto uniamo il nostro “frullato” alle farine e allo zucchero. È il momento del lievito. Mescoliamo il tutto e foderiamo una tortiera per plumcake con la carta forno. Versiamo il composto nello stampo e cuociamo in forno ventilato a 180 gradi per 40 minuti.

Per guarnire il nostro dolce possiamo realizzare delle splendide rose di mela e cannella.

