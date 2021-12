Scegliere che cosa mettere nel carrello della spesa è una delle azioni più importanti che facciamo tutti i giorni, ed è il primo passo verso una dieta sana ed equilibrata. Proprio in questo periodo, comincia ad arrivare, sui banchi dei mercati e sugli scaffali dei supermercati, una delle verdure più famose e più raffinate prodotte in Italia, grande amica della nostra salute. Oltre ad essere molto ricca di sali minerali, infatti, sarebbe anche un toccasana per l’apparato digerente e circolatorio.

Finalmente sugli scaffali questa raffinata verdura invernale ricca di sali minerali amica di stomaco e cuore

Ma di quale verdura stiamo parlando? Si tratta del famoso radicchio rosso. Il radicchio è un tipo di cicoria, ed è disponibile in moltissime varietà. Tra i radicchi rossi più famosi vi sono ad esempio quello di Chioggia o quello di Treviso. Ed è proprio la pregiata varietà tardiva del radicchio rosso di Treviso che comincia ad essere disponibile sugli scaffali in questo periodo. Se ne abbiamo la possibilità, mettiamolo nel carrello senza indugio.

Il radicchio rosso sarebbe un prezioso alleato per la nostra salute. Infatti, sembra che sia ricco di fibre, che aiuterebbero il nostro intestino, ma anche ricchissimo di sali minerali, fondamentali per il corretto funzionamento dell’organismo. Non solo, il radicchio sarebbe anche un’ottima fonte di antociani, che aiuterebbero a mantenere in salute il sistema cardiovascolare. Aggiungiamolo quindi al nostro menù delle feste, perché è finalmente sugli scaffali questa raffinata verdura invernale ricca di sali minerali e amica di stomaco e cuore. Ma vediamo qualche consiglio su come cucinare al meglio il radicchio rosso.

Come preparare il radicchio

Il radicchio rosso è estremamente versatile in cucina. Possiamo consumarlo crudo in insalata, ma anche cotto in innumerevoli ricette. Tra le più amate, c’è certamente il radicchio al forno. Basta disporre il radicchio tagliato grossolanamente su una pirofila, aggiungere olio, sale e pepe e infornarlo a 180 gradi per circa 15 minuti. Buonissimo anche nella pasta. Possiamo farlo appassire in padella con un porro, qualche cucchiaio di panna, sale e pepe e olio, per poi condire la nostra pasta preferita per un piatto velocissimo ma raffinato. Da apprezzare anche inserita in una frittata, o come ingrediente di una ratatouille di verdure.

Ma un piatto in cui il radicchio spicca particolarmente è il risotto. Il risotto al radicchio è un classico della cucina italiana, e per una buona ragione: è semplice e saporitissimo. Se non amiamo il sapore amaro, ecco l’ingrediente segreto per un risotto al radicchio senza gusto amaro.