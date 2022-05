Maggio è arrivato e con esso anche le temperature stanno progressivamente aumentando. Molti di noi, per questo motivo, sentono il desiderio di avere a portata di mano qualcosa di fresco da sgranocchiare nei momenti di fame. Per fortuna ci sono tantissimi modi per creare dei piccoli gelati o dei frozen bites allo yogurt da tenere in freezer pronti all’occorrenza. Oggi facciamo un esempio con dei gusti amati dalla maggior parte delle persone. Servono infatti 4 semplicissimi ingredienti per produrre artigianalmente un dolcissimo gelato stecco. Scopriamo quali sono e qual è il procedimento da seguire per ottenere un delizioso dessert da preparare in pochissimo tempo.

Gli ingredienti necessari per produrre almeno un gelato di grosse dimensioni

100 g di cioccolato di qualsiasi genere;

150 g di crema di pistacchio;

100 ml di latte condensato;

50 ml di panna;

1 cucchiaio di granella di pistacchio (opzionale).

4 semplicissimi ingredienti per un gelato al cioccolato e pistacchio fatto in casa senza bisogno della gelatiera

Per prima cosa è necessario squagliare il tipo di cioccolato che si intende impiegare durante questa ricetta. In questo caso si può scegliere quello che più incontra i nostri gusti, anche se l’abbinamento più classico è quello con il cioccolato al latte. Questa operazione può essere svolta a bagnomaria oppure anche con l’utilizzo di un microonde. Se si preferisce farlo in quest’ultimo modo, bisogna però fare attenzione a non bruciare il composto.

A questo punto si può utilizzare il materiale fuso per riempire un bicchiere di plastica oppure le formine per i ghiaccioli. In questo modo si formerà il primo strato esterno del gelato. Nel caso del bicchiere di plastica è necessario poi svuotarlo, in modo che rimanga sulla superficie interna solo un primo strato di cioccolato. Poi è necessario versare i quantitativi indicati di crema al pistacchio, latte condensato e panna all’interno di un recipiente e amalgamarli lentamente con l’uso di una frusta.

Una volta che sono incorporati al meglio, metterli nel bicchiere spolverando sulla superficie una manciata di pistacchio. Questo passaggio è totalmente opzionale e può essere anche saltato. Inserire infine al centro uno stecchino e mettere il tutto a riposare in congelatore per almeno un paio di ore. Quando si vorrà, si potrà tirare fuori un delizioso gelato fai da te, semplicemente rimuovendo il contenuto dalla plastica.

