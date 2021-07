Spesso i cibi che portiamo sulle nostre tavole sono degli ottimi alleati a volte per la nostra salute, altre per la nostra bellezza. Oggi parliamo di un alimento prezioso che può aiutarci in entrambi i campi.

Per questo vediamo nel dettaglio come questo delizioso frutto di stagione previene l’invecchiamento e contrasta i radicali liberi. Scopriamo di cosa si tratta e quali benefici può portare se inserito regolarmente nel nostro regime alimentare.

Questo delizioso frutto di stagione previene l’invecchiamento e contrasta i radicali liberi

Stiamo parlando del fico d’India, lo spinosissimo frutto tipico di questo periodo dell’anno. Oltre a possedere un gusto indimenticabile vanta anche poche calorie, circa 53 calorie per ogni etto. Per questo può essere consumato senza troppi sensi di colpa.

Inoltre è un vero e proprio rimedio di bellezza. Al loro interno infatti i fichi d’India contengono due sostanze molto preziose, la indicaxantina e la betaina. Le due molecole hanno delle proprietà anti-ossidanti e sono l’ideale per contrastare i radicali liberi. Questi ultimi, infatti, sono la principale causa dell’invecchiamento delle nostre cellule e rallentarli è una delle soluzioni possibili per sembrare più giovani.

I fichi d’India sono inoltre ricchi di vitamina C: infatti fin dall’antichità erano conosciuti per combattere lo scorbuto. Infine hanno un effetto diuretico che permette di contrastare inestetismi fastidiosi come la ritenzione idrica.

Gli innumerevoli benefici nella beauty routine

L’uso cosmetico di questo frutto però non finisce qui. Infatti i suoi oli e i suoi derivati sono perfetti per la cura della nostra pelle e dei nostri capelli. Hanno infatti un potere idratante ed emolliente perfetto per le mani screpolate e per le doppie punte secche e stoppose.

I suoi poteri lenitivi e anti-infiammatori sono poi l’ideale per combattere eventuali i rossori o le impurità dell’epidermide. Essendo poi una soluzione naturale e delicata, può fungere da struccante.

