Sono tantissimi gli italiani che soffrono di diabete. Infatti, secondo quanto riportato dall’ISTAT, solamente nel 2016 in Italia sarebbero stati presenti 3,2 milioni di persone con questa patologia. Eppure, riuscire a prevenire l’insorgere di questo disturbo non è impossibile. Per farlo sarebbe necessario seguire una dieta sana e a basso contenuto di zuccheri e fare attività fisica in maniera regolare.

Al fine di aiutare i nostri Lettori, oggi andremo ad analizzare tre alimenti che aiutano a mantenere bassi i livelli di glicemia nel sangue. Questi tre frutti combattono la glicemia alta e sono perfetti per le nostre tavole estive. Scopriamo subito di quali frutti si tratta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Piccole abitudini che possono aiutare a migliorare in meglio la nostra vita

In tantissimi sanno che la salute nasce proprio dalla tavola, ma purtroppo molti non seguono delle buone abitudini alimentari. Eppure, l’assunzione regolare di certi alimenti, può aiutarci ad evitare di sviluppare condizioni mediche problematiche, fra cui quella oggetto di questo articolo.

Secondo quanto riportato dal Journal of Nutrition mangiare anche piccole quantità di mirtilli al giorno avrebbe un effetto sui livelli di insulina presenti nel sangue. Questo fattore dovrebbe portare ad un minor rischio di sviluppare il diabete, soprattutto per quanto riguarda soggetti predisposti a tale malattia.

Questi tre frutti combattono la glicemia alta e sono perfetti per le nostre tavole estive

Non solo i mirtilli, ma anche un altro frutto, di cui moltissimi italiani sono golosi, potrebbe ridurre questo problema. Parliamo delle ciliegie, alimenti ricchi di antociani, pigmenti vegetali che aiuterebbero a tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue nei soggetti a rischio.

Infine, gli amanti della frutta tropicale dovrebbero fare scorta di mango, frutto dalla polpa arancione e dal sapore dolcissimo. Secondo quanto riportato dal Nutrition and Metabolic Insights soltanto 15 grammi di questo frutto liofilizzato potrebbero portare ad una diminuzione dei livelli di zucchero nel sangue.

Approfondimento

Quest’abitudine che tutti noi abbiamo durante l’estate è altamente dannosa