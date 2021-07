Nell’ultimo periodo molti preferiscono preparare in casa ciò che desiderano mangiare. Molto probabilmente questo è un effetto del lockdown dell’anno scorso che ci ha permesso di sperimentare come preparare da soli la pizza e i dolci.

Scegliere i dolci fatti in casa è sempre meglio rispetto a quelli già pronti che possiamo trovare nei bar e nei supermercati. Questo perché può diventare un hobby goloso e divertente e anche perché in certi casi risulta più economico. I dolci che possiamo preparare in casa sono veramente tanti ma uno è particolarmente amato dai grandi e piccini. Vediamo come preparare una deliziosissima torta per gli amanti del cioccolato e nutella, pronta in meno di un’ora e ottima da mangiare in qualsiasi occasione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco come preparare una deliziosissima torta per gli amanti del cioccolato e nutella

Quando pensiamo ai dolci pensiamo sempre a delle ricorrenze come compleanni, lauree, matrimoni o cene speciali. Chi è goloso non associa il dolce a un evento in particolare, anzi lo gusta ogni volta che gli è possibile. Il dolce è un modo per tirarsi su di morale quando ci si sente tristi e rende felici anche i più piccoli. Soprattutto se questo è al cioccolato e nutella, un mix perfetto di felicità. Scopriamo insieme come prepararlo.

Ingredienti

4uova;

200 gr di farina;

200 gr zucchero;

4 cucchiai di cacao amaro in polvere;

100 gr di burro;

50 ml di latte;

1 bustina di lievito alimentare;

300 gr di Nutella;

100 ml di panna da montare;

zucchero a velo q.b.;

gocce di cioccolato q.b.

Preparazione della torta al cioccolato e nutella

Chi ha già provato a preparare questa torta suggerisce di preriscaldare il forno a 180 gradi prima di iniziare la preparazione della torta. Una volta fatto questo, in una ciotola uniamo le uova e lo zucchero e con uno sbattitore elettrico montiamole fino ad ottenere un composto spumoso. Aggiungiamo poi il latte, il cacao e la farina setacciata con il lievito. In questo composto va aggiunto il burro che dev’essere precedentemente fuso e freddo.

Versiamo l’impasto ottenuto in una tortiera di diametro 28 cm consigliamo di spargerla di burro e farina prima. Mettiamo a cuocere in forno statico a 180 gradi per almeno 40 minuti, per verificare che sia pronta facciamo la prova dello stuzzicadenti. Quando avrà raggiunto la cottura desiderata, lasciamola raffreddare e dedichiamoci alla preparazione della farcia. Riscaldiamo la nutella in un pentolino, montiamo poi la panna e aggiungiamo le gocce di cioccolato.

Prendiamo la torta raffreddata e tagliamola in due dischi uguali. Cospargiamo il disco inferiore con la nutella e la livelliamo con una spatola. Aggiungiamo poi anche la panna e ricopriamo con il disco superiore. Diamo una spolverata di zucchero a velo e la nostra torta è pronta. Ecco come preparare una deliziosissima torta per gli amanti del cioccolato e nutella.