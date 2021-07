Sono tantissimi i pesci che si trovano nel mese di luglio adatti per qualsiasi ricetta e che fanno bene alla salute. Mettersi in forma mangiando pesce almeno 2 volte la settimana è una giusta decisione poiché assumiamo vitamine e sali minerali. Ma anche perché il pesce è l’alimento più magro ed è eccezionale per chi segue una dieta ipocalorica.

Non tutti sanno che il pesce contiene anche proteine, le quali sono veramente fondamentali per il nostro organismo. Soprattutto per coloro che praticano sport e si allenano ogni giorno per aumentare la massa muscolare e per tonificare.

Il pesce, inoltre, fa bene alla salute perché contribuisce ad abbassare i trigliceridi e i livelli di colesterolo LDL, ossia quello “cattivo” nel sangue. Ma vediamo nel dettaglio di quale pesce stiamo parlando.

Questo è il pesce più proteico che riduce il colesterolo cattivo e alza quello buono

Si sa che è la carne l’alimento più proteico insieme ad altri alimenti come, per esempio, le uova. Eppure tra i pesci ce n’è uno in particolare che contiene molte proteine ed è adatto per coloro che praticano tanta attività fisica. Stiamo parlando del salmone, che come sappiamo, è ricchissimo di Omega3. Il salmone fa bene a coloro che soffrono di colesterolemia, quindi abbassa il colesterolo LDL e aumenta quello HDL.

Il salmone si trova facilmente nei banchi ittici anche dei più grandi supermercati in tranci, fresco o surgelato, ma anche in busta affumicato. Circa 100 gr di salmone contengono più o meno 21 gr di proteine e un discreto livello di Omega3.

L’unica pecca del salmone sono i grassi. Chi segue una dieta ipocalorica può assumerlo lo stesso una volta la settimana. Chi invece, soffre di colesterolemia può assumerlo ma sempre con moderazione e soprattutto rivolgendosi prima al medico. Ecco i motivi per cui questo è il pesce più proteico che riduce il colesterolo cattivo e alza quello buono.

