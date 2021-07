Molti di noi hanno dei capi basics nell’armadio per tutti i giorni. Per esempio, in un guardaroba non può mancare una camicia bianca classica o un paio di blue jeans. Per non parlare del tubino nero che ci salva in diverse occasioni o del trench che può renderci chic e alla moda. Ma ci sono altri vestiti che dovremmo avere per avere un look sempre di tendenza. E oggi vogliamo consigliare nel particolare un pantalone che non tutti usano ma che potrebbe renderci davvero particolari e riconoscibili. Vediamo di cosa si tratta.

Pochissimi lo sanno ma è questo il capo che tutti dovremmo avere nell’armadio

Nel nostro armadio ci sono degli abiti che non dovrebbero mai mancare. Questo perché, quando non sappiamo cosa indossare, abbiamo bisogno di alcuni must have che possano salvare la situazione in pochi minuti. E quello di oggi è proprio un pantalone di un colore specifico. Stiamo parlando della tonalità bordeaux. Infatti, pochissimi lo sanno ma è questo il capo che tutti dovremmo avere nell’armadio! Ecco come dovremmo indossarlo per avere uno stile sempre perfetto e di tendenza!

Come sfruttare al massimo il nostro pantalone colore bordeaux per un look unico

Il bordeaux è un colore che fa ricordare. Infatti, chiunque indossa una tonalità così riconoscibile, può davvero far parlare di sé. Eliminiamo, quindi, per un attimo, i colori neri o bianchi e concentriamoci su uno più riconoscibile. I pantaloni bordeaux sono un vero must have. Infatti, se sceglieremo per esempio di prendere quelli a palazzo, potremo abbinarli con una camicia bianca e un blazer, ottenendo un look perfetto per andare a lavoro, per fare un aperitivo o per una cena. Invece, se vogliamo osare un po’, potremo abbinarli a una maglia di pizzo nero, che risalterà la nostra sensualità. E se invece vogliamo sembrare più casual, potremo usare quelli dritti da abbinare con una semplice t-shirt e una giacca di pelle! Le idee, poi, sono infinite e basterà sperimentare un po’ per trovare l’abbinamento giusto per noi!

