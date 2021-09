La torta di mele è un grande classico della tradizione culinaria italiana. Il suo successo deriva dal fatto che è molto semplice e veloce da preparare.

Ne esistono infinite varianti e possiamo personalizzare questo dolce come più preferiamo. Possiamo arricchirlo con altri ingredienti oppure usare metodi di cottura alternativi. Ad esempio, in un precedente articolo abbiamo spiegato che preparare una torta di mele al vapore morbida e golosa non è mai stato così semplice.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi vogliamo proporre una versione autunnale di questo classico dolce. Soffice come una nuvola la torta di mele d’autunno è il dolce del momento.

Questa torta conquisterà tutti con la sua semplicità e velocità di preparazione. Al tempo stesso rimarremo stupiti all’assaggio perché è profumatissima e morbida al palato. Inoltre, è arricchita con altri 2 ingredienti inaspettati.

Sveliamo adesso tutti gli ingredienti necessari e come procedere alla preparazione.

Ingredienti

300 g farina 00;

3 uova;

80 g di zucchero;

150 g di burro;

1 bustina di lievito vanigliato;

200 ml di latte;

3 mele;

150 g di uva bianca;

mezza pera.

Soffice come una nuvola la torta di mele d’autunno è il dolce del momento

Per preparare questa strepitosa torta di mele d’autunno iniziamo lavando per bene tutta la frutta. Tagliamo a metà gli acini d’uva e rimuoviamo i semi. Nel frattempo, prepariamo la base unendo le uova allo zucchero. Montiamoli con l’aiuto di uno sbattitore elettrico per circa 5 minuti. Più il composto sarà spumoso più la torta risulterà soffice. Facciamo sciogliere a fuoco lento il burro e una volta intiepidito aggiungiamolo al composto di uova e zucchero. Lavoriamo bene il composto e non appena incorporato il burro, aggiungiamo anche il latte poco alla volta. È arrivato il momento di aggiungere ciò che darà corposità alla torta. Dunque, aggiungiamo il lievito vanigliato e la farina poco alla volta lavorando il composto con le fruste. È importante procedere senza fretta ed attendere che ogni cucchiaio di farina si sia incorporato prima di aggiungerne un altro. Tagliamo una mela e mezza a tocchetti e la mezza pera. Aggiungiamole al composto e mescoliamo il tutto con un mestolo di legno. Intanto, facciamo preriscaldare il forno a 170 gradi. Nel frattempo, foderiamo una teglia dal diametro di 24 centimetri con carta da forno. Imburriamo ed infariniamo la teglia e versiamo il composto al suo interno. Tagliamo a spicchi le mele che restano e ricopriamo la superficie del composto con le fettine. Aggiungiamo anche gli acini di uva per guarnire ed inforniamo. Facciamo cuocere la torta per circa 40 minuti e quando sarà cotta potremo sfornarla.

Consigli

Se dopo aver aggiunto gli ingredienti solidi della torta ci sembrerà che questa risulti poco morbida, potremo aggiungere ancora un po’ di latte. Mescoliamo il tutto con un mestolo di legno e vedremo che il composto sarà morbido e perfetto per continuare la ricetta.

Controlliamo lo stato della cottura di tanto in tanto. Le indicazioni di tempo sono sempre relative perché ogni forno è diverso. Per farlo usiamo uno stecchino di legno. Infiliamone una parte nel composto e, se resterà asciutto, vorrà dire che la torta è pronta.