Man mano che le temperature si abbassano, abbiamo sempre più il desiderio di consumare pietanze calde e gustose che ci scaldino anima e corpo.

La protagonista indiscussa della stagione autunnale è la zucca, ortaggio delizioso dal sapore delicato che si presta a diverse preparazioni culinarie.

Grazie a questo alimento possiamo preparare anche questo strepitoso condimento autunnale che sta spopolando proprio per la sua incredibile bontà.

Ecco come preparare un risotto alla zucca squisito e cremoso grazie a questo incredibile trucchetto

Il risotto alla zucca è un piatto economico e veloce da preparare, infatti, saranno necessari solamente 30 minuti.

Molti si dedicano, in questo periodo dell’anno, alla sua preparazione ma solo in pochi sanno conoscono il segreto per una sua buona riuscita.

Dovremo prestare attenzione ad equilibrare perfettamente i quantitativi di riso e zucca che andremo ad utilizzare.

Solo in questo modo riusciremo ad ottenere un delizioso risotto dalla consistenza cremosa a cui è davvero difficile resistere.

Per la sua preparazione avremo bisogno di 1 kg di zucca da pulire eliminandone semi e buccia, dopodiché potremo procedere tagliandola a cubetti.

Prendiamo un tegame e poniamo all’interno circa 3 cucchiai di cipolla tritata, un peperoncino tritato e 4 cucchiai di olio extravergine di oliva.

Dopo aver fatto dorare la cipolla, aggiungiamo la zucca precedentemente preparata e lasciamola rosolare per dieci minuti circa, per far sì che prenda gusto.

A questo punto la zucca inizierà a diventare sempre più morbida e sarà questo il momento per aggiungere 250 grammi di riso.

È fondamentale mantenere sempre la fiamma bassa per ottenere un’ottima riuscita nella nostra preparazione.

Intanto in un pentolino prepariamo circa 600 ml di brodo vegetale bollente o, se non abbiamo il tempo per prepararlo, possiamo utilizzare dell’acqua bollente.

Come amalgamare i nostri ingredienti

Misceliamo i due ingredienti per soli due minuti, dopodiché dovremo andare a sfumare con un mestolo di brodo vegetale ed attendere che evapori.

Ripetiamo l’operazione più volte finché il risotto sarà della consistenza desiderata.

È molto importante versare il brodo pian piano durante la cottura per avere un ottimo risotto, invece di versarlo tutto insieme.

La cottura durerà circa 18 minuti durante i quali dobbiamo regolarmente mescolare il risotto, così pian piano la zucca si sfalderà.

Passato il tempo necessario potremo aggiungere del prezzemolo ed una noce di burro che ci permetterà di mantecare il risotto.

A questo punto potremo servirlo a tavola e gustare la sua straordinaria cremosità ed il suo travolgente sapore.

Ecco come preparare un risotto alla zucca squisito e cremoso grazie a questo incredibile trucchetto che ci permetterà di sorprendere i nostri ospiti.

Varianti

Volendo, per dargli ancora più sapore e consistenza, possiamo aggiungere del taleggio o del gorgonzola.

I più golosi potranno anche aggiungere della pancetta che donerà al piatto un gusto molto più forte ma che si accosterà benissimo alla portata.

