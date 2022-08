Per chi è in cerca di lavoro i concorsi pubblici rappresentano una chance importante. Ci sono, però, almeno due cose da considerare. La prima è che bisogna essere sempre informati sui diversi bandi, in maniera tale da avere più opportunità di partecipazione.

La seconda è che, ovviamente, serve studiare o comunque essere preparati per superare le prove previste.

Ed è anche il caso di questo concorso che consente di partecipare ad una graduatoria per i profili di Agente di Polizia Locale.

La graduatoria in questione viene definita come “utile” ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato.

Questo concorso pubblico in Lombardia è in scadenza

Il profilo è quello di Agente di Polizia Locale. La categoria giuridica indicata dal bando è “C”. Tra i requisiti per partecipare si richiede il diploma, oltre alla patente di tipo B ed A. Va bene anche solo la prima, qualora questa sia stata rilasciata entro il 25 aprile 1988.

Tra le caratteristiche richieste vi sono, inoltre, un’adeguata conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature informatiche e dei programmi più diffusi. Richiesta, inoltre, la disponibilità a portare le armi d’ordinanza.

Come partecipare

Si può partecipare inviando la domanda unicamente online, attraverso il sito dell’ente e la sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso. Non sono ammessi altri canali. Sul portale la scadenza indicata è quella del 18 agosto alle ore 23.50.

Previsto, inoltre, il pagamento di 7 euro per presentare la domanda. Il concorso prevede una prova fisica, una prova scritta e una una prova orale. Qualora le domande fossero più di 30, l’Amministrazione si riserva la possibilità di una prova preselettiva. In seguito sarà determinata una graduatoria che resterà valida per il periodo previsto dalle normative.

Come scaricare il bando del concorso

Quando si vuole partecipare ad un concorso è essenziale conoscere tutte le informazioni in maniera dettagliata. Il riferimento è alla documentazione, alle procedure da svolgere e a tutto ciò che un partecipante dovrebbe sapere.

Tutto è reperibile sul bando che è scaricabile in maniera agevole.

Occorre, infatti, recarsi sul sito del Comune di Tradate e scorrere la home fino alla sezione dedicate ai servizi online. Tra le voci è presente “Amministrazione Trasparente”. Cliccandoci su, si accederà ad una pagina che sulla sinistra avrà la voce Bandi di concorso.

Si avrà quindi accesso ad una nuova pagina con un link che rimanda alla sezione ad hoc del sito. Cliccando sul collegamento si arriverà nella pagina con i concorsi ancora aperti. Tra questi ci sarà quello dedicato agli Agenti di Polizia Locale, con scadenza specificata per il 18 agosto. Accedendo al collegamento, si entrerà in un’ulteriore pagina in cui sarà possibile scaricare il bando e compilare la domanda di partecipazione.

Questo concorso pubblico in Lombardia è solo una delle diverse opportunità determinate dai bandi degli enti pubblici. Scade, ad esempio, il 25 agosto quello per tre posti da istruttore amministrativo presso il comune di Finale Emilia.

