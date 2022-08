Non mancano le opportunità di lavoro per chi è alla ricerca di un impiego pubblico o di un lavoro in generale. Sono, infatti, diversi gli enti pubblici che nelle ultime settimane e mesi hanno emanato dei bandi di concorso. Non mancano quelli riservati ai diplomati. A coloro, cioè, che sono in cerca di un nuovo impiego, ma non hanno la laurea.

Tanti concorsi pubblici nel 2022 per diplomati, questo scade ad agosto

L’ASL 3 della Liguria ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami. Si devono coprire 43 posti a tempo indeterminato (categoria C) di assistente amministrativo.

Per partecipare a questo concorso pubblico, tra i requisiti richiesti, c’è la necessità di avere il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Serve, cioè, un titolo di studio che permetta l’iscrizione all’università, il classico diploma di maturità.

Sono previsti 40 punti per i titoli. Fino a 15 per i titoli di carriera. Fino a 3 per i titoli accademici, a 2 per le pubblicazioni (e titoli scientifici) e fino a 20 per il curriculum formativo e professionale.

60, invece, è il massimo ottenibile dalle due prove: 30 per la scritta e 30 per l’orale. Entrambe si superano con il punteggio di 21 su 30. Per accedere alla seconda bisogna avere ottenuto il punteggio minimo richiesto nella prima.

Le materie su cui si baseranno vanno da Elementi di legislazione sanitaria al Codice di comportamento del dipendente pubblico. Tuttavia, per i dettagli relativa all’attribuzione dei punteggi e per conoscere le materie delle prove si rimanda al bando. Chi volesse partecipare dovrà, ovviamente, leggerlo con attenzione

La procedura per scaricare il bando ufficiale

Per scaricarlo basta accedere direttamente al sito ufficiale dell’Asl 3 della Liguria. In basso è presente la voce Amministrazione Trasparente. A quel punto si dovrà cliccare prima su Bandi di Concorso e poi su Concorsi. Si accederà, quindi, ad una schermata in cui sarà facile reperire il riferimento a ciò che si sta cercando.

Cliccando, dunque, sull’avviso relativo all’assunzione di 43 unità di personale amministrativo, si avrà accesso alla pagina in cui poter scaricare il Pdf del bando. Nel documento è presente anche il fac-simile della domanda di ammissione.

Potrebbe, inoltre, essere prevista una preselezione, tenuto conto che l’Amministrazione si riserva questa possibilità in relazione al numero di domande pervenute. Un passo che sarebbe fatto “con le modalità, anche telematiche, ritenute più opportune” e con l’eventuale “ausilio di aziende specializzate”

La scadenza

La scadenza prevista per questo concorso pubblico è il 25 agosto. La domanda, nelle modalità indicate dal bando, può essere presentata via PEC, o con raccomandata A/R. Chi cercasse un’altra opportunità analoga, potrebbe inoltre valutare l’opportunità di partecipare alla selezione indetta all’Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena. Ma in linea generale si sono avuti e si hanno tanti concorsi pubblici nel 2022 per diplomati.

