Lo Shokupan è un morbido pane giapponese al latte. È particolarmente succoso e ricorda un soffice pane tostato. In questo articolo mostreremo come preparare il delizioso pane bianco vegano.

Lo shokupan è un pane molto popolare in Giappone e noto per la sua consistenza a forma di nuvola. È simile al toast light o alla brioche francese, ma è più soffice grazie allo speciale metodo di preparazione.

Il pane al latte viene utilizzato in Giappone per panini dolci e salati.

Come preparare lo shokupan, il soffice pane giapponese al latte da mangiare a colazione con il caffè o come merenda

La particolarità dello shokupan è che rimane fresco a lungo e mantiene la sua umidità. Oltre all’alto contenuto di acqua nell’impasto, la ragione principale di ciò è il metodo Yudane o Tangzhong.

In questo modo si impasta e si lavora un preimpasto a base di farina e acqua calda. In questo modo l’amido gelifica e può legare più acqua, dando al pane una maggiore umidità.

Per preparare questo pane abbiamo bisogno solo di pochi ingredienti di base. Per la preparazione ci vogliono circa 70 minuti, circa due ore per il tempo di riposo e 40 minuti di cottura.

Gli ingredienti sono:

25 grammi di farina 00;

60 ml di acqua;

60 ml di latte vegetale.

2 cucchiaini da tè di lievito secco.

Ed ancora:

180 ml di latte vegetale;

2 cucchiai di zucchero;

375 grammi di farina 00;

1 cucchiaino di sale;

40 grammi di margarina;

2 cucchiai di latte vegetale per spennellare.

Ecco la preparazione dello shokupan

Mescoliamo 25 grammi di farina con un totale di 120 millilitri di liquido (per esempio possiamo usare una miscela di 60 millilitri di acqua e 60 millilitri di latte vegetale). Far bollire il composto, mescolando continuamente, fino a formare una pasta densa. Lasciar raffreddare completamente.

Successivamente preparare la pasta lievitata. Mescolare il lievito secco con il latte vegetale tiepido e lo zucchero. Quindi aggiungere la farina rimanente, il sale e la margarina ammorbidita; impastare per 10 minuti fino a formare un impasto liscio. Possiamo farlo con un’impastatrice o a mano.

Coprire e lasciare lievitare l’impasto in un luogo tiepido per circa un’ora (o fino al raddoppio).

Su un piano di lavoro leggermente infarinato, dividere l’impasto in tre parti e stenderle in lunghi ovali dello spessore di un pollice. Piegare i lati lunghi per creare bordi dritti e arrotolare il filo partendo dal lato corto; in questo modo il pane avrà il suo aspetto intrecciato.

Imburrare uno stampo da plumcake e mettere i tre rotoli nello stampo. Coprire l’impasto e lasciarlo lievitare ancora per circa un’ora (o fino al raddoppio del volume).

Poco prima della fine del tempo di lievitazione, preriscaldare il forno a 180 gradi. Spennellare con il latte vegetale e informare per 40 minuti.

Dopo la cottura cosa fare

Come preparare lo shokupan, il soffice pane giapponese da gustare in ogni situazione. Dopo averlo cotto, facciamo raffreddare il pane prima di affettarlo.

Lo shokupan viene spesso cotto in Giappone in una teglia con coperchio.

Questo conferisce al pane bianco la classica forma quadrata del toast e rimane leggero anche in superficie.

Possiamo regolare la dolcezza, aumentando o diminuendo la quantità di zucchero a seconda del nostro gusto.

Si può preparare anche un dolce pan brioche senza burro.

Lettura consigliata

Se non abbiamo mai provato i cruffin è ora di farlo, il dolce mix tra croissant e muffin