Spesso ai giovani mancano le occasioni formative per mettersi alla prova, imparare e incassare qualche euro. Ma quando capitano le occasioni e si hanno i requisiti, non bisognerebbe perder tempo.

Per chi cerca spunti lavorativi e/o idee su un’attività in proprio, ecco 3 lavori senza laurea pagati anche fino a 5.000 euro. Invece in questa sede presentiamo alcuni tirocini offerti da due distinti Enti pubblici.

A Sud vedremo l’iniziativa dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), mentre nel Centro Italia analizzeremo l’avviso del Comune di Camaiore. In entrambi i casi, questi tirocini sono 2 occasioni d’oro per giovani desiderosi di crescere e guadagnare.

L’iniziativa dell’ARS per giovani studenti desiderosi di crescere e guadagnare

Sul sito dell’ARS è presente un invito a inoltrare la propria candidatura per chi intende svolgere un tirocinio presso le strutture dell’Ente. L’appello è tuttavia riservato agli studenti (triennali o magistrali) dell’Università degli Sudi di Palermo.

L’Ente si augura che i candidati abbiano buona attinenza con le attività dell’Amministrazione. Cioè che non vi sia molta distanza tra la loro formazione e le mansioni che andranno a svolgere sul campo.

I candidati dovranno inviare la domanda corredata di cv e piano di studi, oltre a una breve motivazione che spieghi le ragioni della scelta. Le istanze andranno presentate all’indirizzo email: segreteriagenerale@ars.sicilia.it, e per conoscenza a: gcavallaro@ars.sicilia.it.

Per le candidature ci sarà tempo fino al prossimo 10 ottobre. Quelle giunte dopo, infatti, non saranno accolte. L’Assemblea si riserva di scegliere i tirocinanti ammessi al progetto formativo per l’A.A. 2021/’22. Infine, le modalità di svolgimento dei tirocini saranno nel rispetto delle norme di contrasto al Covid 19.

I tirocini non curriculari

Un altro simile avviso è quello del Comune di Camaiore (provincia di Lucca, Toscana). In questo caso la selezione mira a formare graduatorie per l’attivazione di tirocini non curriculari da svolgersi presso le strutture dell’Ente.

L’avviso è rivolto a disoccupati e inoccupati di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti e in possesso di un diploma quinquennale. Inoltre non bisogna aver svolto in passato attività di tirocinio presso il Comune o aver avuto una collaborazione con l’Amministrazione nei 24 mesi precedenti.

Questi tirocini sono 2 occasioni d’oro per giovani desiderosi di crescere e guadagnare

I tirocini avranno una durata di 6 mesi, eventualmente prorogabili, e prevedono 25 ore settimanali spalmati su 5 giorni. Il tirocinio darà diritto a un rimborso mensile di 500 euro.

Le domande andranno inoltrate entro il prossimo 14 ottobre (invece scade l’11 ottobre la partecipazione a queste borse di studio da 6.000 euro). Potranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Camaiore oppure tramite PEC o raccomandata a/r.

In entrambi gli avvisi, si invitano i Lettori interessati a prendere visione integrale dei rispettivi avvisi.

Approfondimento

Lavoro carriera e successo con questo percorso scolastico.