I migliori nutrizionisti ribadiscono sempre un concetto molto caro anche ai nostri esperti di dieta e alimentazione: la salute passa dalla tavola. Questo concetto tanto semplice quanto importante dovrebbe essere il nostro mantra ogniqualvolta facciamo la spesa al supermercato.

Non è sempre facile tenere sotto controllo il proprio peso e le proprie abitudini alimentari, ma l’esperienza può insegnarci grandi cose. Infatti, chi è passato da un’alimentazione sregolata ad una sana ed equilibrata, avrà sicuramente notato i cambiamenti nel suo corpo. Non soltanto dal punto di vista fisico, ma anche psicologico perché mangiare correttamente ci rende più energici e ci fa stare meglio con noi stessi. Tra gli alimenti più consigliati, a parte le classiche frutta e verdura, ve n’è uno considerato un vero e proprio antibiotico naturale. Ecco qual è.

Questo comune alimento ha straordinari effetti sul nostro corpo, dalla testa ai piedi

Parliamo del miele, il nettare degli dei e re delle colazioni più dolci. La sua consistenza varia a seconda della tipologia e così ne troviamo alcuni tipi più granulosi e solidi ed altri più o meno liquidi. La scelta riguarda i gusti personali di ciascuno, ma che sia grezzo o lavorato, il suo sapore sarà sempre inconfondibile.

Le sue incredibili proprietà ne fanno una potente cura contro patologie di varia natura, a partire dalla gola sino ai muscoli delle gambe. Difatti, il miele è un noto decongestionante adatto in caso di infiammazione della faringe o di altri problemi simili. D’altra parte, è ottimo per rinforzare la muscolatura ed ecco perché si consiglia in caso di grave spossatezza o astenia.

Altre caratteristiche che in pochi conoscono

A parte quanto detto finora, probabilmente non tutti sanno che il miele aiuta anche il benessere di stomaco, fegato, reni e ossa. Grazie alla sua azione protettiva, il nettare degli dei riesce a proteggere e regolare l’intestino, oltre che a depurare il fegato. Inoltre, ha anche una lieve azione diuretica che supporta la corretta funzionalità renale. E per chiudere in bellezza, il miele favorisce la fissazione del calcio nelle nostre ossa.

Ecco perché diciamo che questo comune alimento ha straordinari effetti sul nostro corpo, dalla testa ai piedi. Cosa volere di più da un semplice e dolcissimo cucchiaino sciolto nel latte o spalmato su una fetta biscottata?

Approfondimento

Una carica di proteine e golosità a colazione con la ricetta del porridge al miele e mandorle