Questo cibo comunemente utilizzato può essere pericolosissimo

Come dicevano gli antichi è la dose che fa il veleno. Molti alimenti se consumati in dosi minime sono buoni per la salute ma oltre determinate quantità possono nocivi, addirittura velenosi. Possiamo fare l’esempio della noce moscata, che in dosi massicce ha effetti allucinogeni, ma anche dello zucchero o dell’alcol. In dosi minime possono completare un’alimentazione varia, ma in dosi eccessive portano a gravi malattie e forme di dipendenza, come il diabete e l’etilismo.

Oggi parleremo di come un cibo comunemente utilizzato può essere pericolosissimo.

Sconsigliato alle donne in gravidanza

Il prezzemolo è una erba molto utilizzata nella culinaria di tutto il mondo. Pianta gustosa e versatile ha mille usi in cucina e molte proprietà benefiche: ricco di sali minerali come calcio magnesio e potassio, è in grado di aiutare la digestione, aumentare le difese immunitarie e favorire il funzionamento della tiroide. Tutto ciò è vero e provato, ma il prezzemolo nasconde anche un segreto.

A causa di alcune sostanze che contiene, tra cui l’apiolo, possono causare contrazioni uterine e quindi ha un effetto abortivo, perciò è sconsigliato alle donne in gravidanza. Sappiamo che il pericolo reale sussiste solo se viene ingerita una quantità smisurata di prezzemolo, o dell’olio essenziale che è assai concentrato.

Con dosi minime è molto improbabile avere effetti indesiderati, ma è sempre meglio applicare il principio di precauzione e quindi eliminare quest’erba dalla dieta delle donne in gravidanza. Si dice che in passato decotti di prezzemolo erano usati per avere un effetto abortivo, che purtroppo spesso causava la morte della madre.

Così come altri cibi, sarebbe meglio escludere il prezzemolo dalla dieta delle donne in gravidanza. Possiamo comunque utilizzare tutte le altre verdure, e quasi tutte le spezie, seppure cuocendo sempre il cibo.

In gravidanza è sempre meglio fare attenzione all’igiene, per evitare problemi e inutili preoccupazioni.