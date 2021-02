Pelle grassa, acne e brufoli sono problemi che non riguardano solo giovani e adolescenti. Noi di Proiezioni di Borsa vi portiamo a conoscere un rimedio davvero efficace per dire basta ai brufoli.

Stiamo parlando del tea tree oil, che per le numerose proprietà che possiede, è considerato un vero e proprio antibiotico naturale.

Proprietà del tea tree oil

Il tea tree oil è un olio essenziale ricavato, tramite un processo di distillazione, dalle foglie della melaleuca.

Dall’aroma fresco e un po’ pungente, è spesso impiegato per le sue proprietà depurative, disinfettanti e astringenti.

Ecco perché rappresenta un rimedio davvero efficace per dire basta ai brufoli. Ha infatti un’azione seboregolatrice per le pelli grasse e favorisce la cicatrizzazione dell’acne.

Come usarlo

A seconda delle necessità può essere utilizzato puro o diluito. Trattandosi però di un olio essenziale, è sempre meglio diluirlo in un altro olio vegetale che fa da veicolo, altrimenti potrebbe risultare eccessivamente forte ed aggressivo. Vediamo qualche esempio di impiego.

Crema

Una crema a base di Tea Tree è l’ideale per la cura quotidiana di soggetti con pelle grassa o affetta da acne.

Maschera

Una volta la settimana può essere utile fare una maschera depurativa con un composto ottenuto miscelando in una tazza di acqua tiepida, 5 gocce di Tea tree oil, 2 cucchiai di argilla e 1 cucchiaio di olio di oliva. La maschera va lasciata in posa per almeno 20 minuti. Dopo solo qualche settimana si noteranno i risultati: pelle pulita in profondità, liscia e più luminosa.

Detergente

Per pulire la pelle in maniera più profonda ma senza aggredirla, è possibile diluire un paio di gocce di tea tree oil nel latte detergente che si è soliti utilizzare per la detersione quotidiana.

Puro

Qualche goccia in purezza, applicata su un brufolo molto infiammato o che è stato schiacciato, ha una funzione sfiammante e cicatrizzante.

Attenzione ad evitare il contatto con gli occhi.