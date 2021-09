Spesso il nostro immaginario relega questo capo esclusivamente ad un uso sportivo, casereccio se vogliamo o per appuntamenti rigorosamente informali. Il maglione, nell’accezione più classica e tradizionale nel termine, impazza nelle proposte delle grandi firme per l’autunno inverno 2021 2022. Ampi, caldi e avvolgenti nelle forme e con i colori più vari, il maglione sarà protagonista della prossima stagione. Pullover, dolcevita, con scollo a V, a girocollo e collo alto ce ne sarà per tutti i gusti con un occhio sempre rivolto all’eleganza e al buon gusto che non devono mai mancare.

Questo capo che già abbiamo in armadio sarà protagonista nel prossimo autunno inverno 2021 2022

Bisogno di eleganza ma anche di comodità, comfort con tocco glamour. Così i maglioni escono dalla dimensione casereccia e informale per essere all’altezza anche di contesti eleganti. La varietà è tale che possiamo sceglierne per tutte le occasioni. Soprattutto nel passato, durante il cambio stagione, a dirla tutta non li abbiamo mai messi al bando. Forse in alcuni periodi sono stati rimpiazzati da altro, ma sono sempre lì quindi possiamo tirarli fuori. Possiamo confrontare con gli ultimi trend per riscontrare e tastare con mano assonanze e possibilità di riutilizzarli. Così, tanto per fare qualche nome, possiamo rincorrere le proposte ultime di Max Mara, Alberta Ferretti ed Ermanno Scervino. Si tratta di stilisti che pongono il maglione protagonista delle loro collezioni per l’imminente stagione invernale.

Modelli e abbinamenti

Troviamo il dolcevita con collo alto con colori accesi e luminosi per dare tono e colore al grigio inverno. Poi vediamo quelli con collo a V che rimandano allo stile collegiale americano da abbinare con gonnellina a pieghe e anfibi per uno stile sbarazzino e leggero anche in età. Ci colpisce la versione extra large, molto ampia sotto l’ascella, modello pipistrello con colli straordinariamente ampi perfetti su jeans e leggings. E poiché ce n’è per tutti, ritorna in auge anche il modello girocollo, valido sottogiacca o da abbinare a pantaloni in jeans a zampa.

Come rendere il maglione elegante

Ci colpisce tra gli altri l’abbinamento di Alberta Ferretti che propone un maglione nero dalla forma morbida su pantaloni color oro ricchi di paillettes e pietre preziose. Certo non saranno alla portata di tutti. Però possiamo sfruttare l’idea, recuperare un pullover nero che certamente abbiamo in armadio e abbinarlo a pantaloni brillantinati che possiamo trovare anche a buon mercato.

Capi alla nostra altezza

Insomma, la moda ci dà speranza: possiamo giocare di fantasia e riutilizzare i nostri maglioni accumulati negli anni ed essere alla moda. Di fatto questo capo che già abbiamo in armadio sarà protagonista nel prossimo autunno inverno 2021 2022 quindi attiviamoci sin da ora. Recuperiamo i maglioni e rimettiamoli in sesto se occorre. Laviamo, stiriamo e prepariamoci a nuovi e bizzarri abbinamenti all’insegna della comodità e del buon gusto. I grandi della moda ci daranno il loro placet (assenso).