Settembre è arrivato e con lui una nuova temperatura. Il nostro abbigliamento sta lentamente cambiando: poco per volta torneremo ad indossare abiti più pesanti. Sappiamo come risolvere il problema dei primi freddi d’autunno grazie a questa giacca classica ma sempre alla moda.

Ma se parliamo dei tanto adorati jeans o dei più classici pantaloni, sappiamo come utilizzarli al meglio? Grazie a questo articolo scopriremo cosa fare se la zip dei nostri pantaloni preferiti si incastra di continuo. E no, non dovremo buttarli.

Come sbloccare la cerniera lampo dei jeans con questo metodo semplice e infallibile

L’autunno è ormai alle porte e siamo già alle prese con il cambio dell’armadio. Ricordiamoci che bastano 5 trucchetti geniali per un armadio sempre in ordine e organizzato. Ci saranno utili per riorganizzare al meglio tutti gli spazi. Ritiriamo tutto l’abbigliamento estivo per far posto a quello autunnale: ecco tornare cappotti, maglie e pantaloni lunghi. E ovviamente anche jeans e felpe. Come ogni anno riproviamo i vestiti che inizieremo ad utilizzare da settembre: un po’ per vedere se ancora ci stanno bene e un po’ per ricordarci di tutto ciò che abbiamo.

Ma proprio mentre proviamo jeans e pantaloni, ci accorgiamo che le cerniere zip si incastrano e ranno fatica a chiudersi. Che fare a questo punto? Abbiamo provato ad insistere un po’ ma rischiamo di rompere tutto. E non vogliamo di certo dover buttare i nostri jeans.

In questi casi ci verrebbe naturale chiedere aiuto ad una sarta, ma perderemo tempo e denaro. Pochi di noi sanno che, per risolvere questo problema, ci basterà un semplice prodotto per capelli.

Infatti, sarà sufficiente utilizzare la lacca per capelli: con questo trucchetto potremo riparare qualsiasi cerniera lampo bloccata e dare nuova vita ai nostri capi.

Scopriamo, ora, come sbloccare la cerniera lampo dei jeans con questo metodo semplice e infallibile

Il metodo semplice e infallibile

Quando parliamo della lacca pensiamo di poterla utilizzare solo per i nostri capelli. In realtà, abbiamo scoperto che può aiutarci anche ad aggiustare i collant smagliati o a fissare il nostro smalto.

Oggi, però, scopriremo che la lacca può essere utile anche per aggiustare la zip dei nostri pantaloni. Ci basterà semplicemente indossarli e spruzzare un po’ di lacca sulla cerniera. A questo punto faremo scorrere la zip un paio di volte in modo consecutivo e questa tornerà subito a funzionare perfettamente.

Ricordiamoci che ci basterà solo una piccola quantità di prodotto per aiutare la nostra cerniera. In pochi minuti, i nostri jeans o pantaloni saranno come nuovi e potremo tornare ad indossarli serenamente.