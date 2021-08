Fra qualche giorno inizieremo a cercare alla rinfusa nei nostri armadi magliette più pesanti, magari in cotone a manica lunga. In generale capi diversi da quelli che impieghiamo quando il termometro sfiora i 40°. Certamente non avremo bisogno di indossare il cappotto però qualche capo più coprente ci occorre, quindi dobbiamo mettere mano all’armadio e risistemare tutto. Procedere ad un primo cambio stagione per sbarazzarci dei costumi e del pareo per dare spazio alle prime giacche in cotone.

Un primo suggerimento per i nostri capi

Per non rimanere vittima dei nervi a fior di pelle, procediamo tirando tutto fuori. Non c’è alternativa più valida. È anche un modo per pulire i vani dell’armadio con un panno e del detergente che normalmente utilizziamo per i vetri. Procediamo poi a ripassare con un panno asciutto.

Via la moda mare

Fa male e ci restituisce una certa amarezza ma ci tocca. Il campionario mare possiamo tirarlo fuori e sistemarlo altrove in modo definitivo per il prossimo anno, magari servendoci di scatole. Costumi, canotte, pareo, abitini e altro che assolutamente non possiamo riutilizzare in inverno. Tutta questa roba dobbiamo toglierla. Togliamo anche ciò che da anni non utilizziamo e ad ogni cambio stagione riposizioniamo puntualmente nell’armadio ma continuiamo a non indossare e occupiamo spazio inutilmente. È il caso di decidere cosa togliere in via definitiva.

Attenzione a non dismettere questi capi durante il cambio stagione perché sono utili tutto l’anno

Occhio a lasciare nell’armadio dei capi evergreen che non passano mai di moda e trovano impiego sempre. È il caso di:

jeans;

leggings;

tubino nero;

sneakers;

camicie;

t-shirt a tinta unita.

Questi capi sono sempre utili soprattutto nei periodi di transito tra la stagione estiva e quella invernale e tra l’inverno e l’estate. Quindi meglio relegarli in uno spazio e lasciarli lì tutto l’anno. Eviteremo così di andare ogni volta ad estrapolarli dal cumulo di indumenti tirando tutto fuori per cercarli e creando disordine.

Sistemiamo gli abiti autunno inverno

Una volta che abbiamo prestato attenzione a non dismettere questi capi durante il cambio stagione perché sono utili tutto l’anno, possiamo porre i capi autunno inverno. Importante utilizzare una certa logica. Ad esempio, mettiamo un po’ in secondo piano e meno alla portata i capi che utilizzeremo di meno e più in avanti quelli che utilizzeremo nel quotidiano. Soprattutto creiamo spazio e ottimizziamo attraverso l’utilizzo, ad esempio, di stampelle molto sottili. Per i maglioni che non si possono appendere usiamo gli scaffali che si appendono. Sono quelli in stoffa che si appendono come vere e proprie stampelle. Si tratta di piccoli trucchetti utili a recuperare spazio.