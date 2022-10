Come stendere il bucato con un metodo innovativo senza asciugatrice né stirare

Stendere il bucato in estate è un conto, ma stenderlo in inverno è un altro. Sicuramente più difficile. Sì, perché grazie al sole, i panni si asciugano in fretta, senza il bisogno di ricorrere all’asciugatrice. In questo modo, non solo si risparmia tempo ma anche denaro. Infatti, tra condizionatori e ventilatori, non ci vuole niente ad arricchire la bolletta anche attraverso l’utilizzo dell’asciugatrice. Per fortuna. Ma adesso che la stagione estiva è passata, come faremo? In autunno e in inverno, l’asciugatrice potrebbe essere una soluzione. Una volta lavato il bucato in lavatrice, basta inserirlo nell’elettrodomestico, che poi farà tutto da solo. Non appena il bucato sarà asciutto, bisogna stirarlo.

Per chi utilizza l’asciugatrice è quasi d’obbligo. Si creano pieghe importanti e non solo attraverso questa, ma anche tramite la lavatrice. Infatti, molti commettono l’errore di inserire tutti gli indumenti all’interno senza fare una selezione. È sbagliato accostare i jeans, per esempio, con gli asciugamani. E questo è uno dei motivi per cui, dopo il lavaggio, continuino a puzzare. Certo, adesso non è il periodo migliore per usare tanto la lavatrice, visto i rincari della luce, ma per avere un bucato perfetto bisogna attuare una strategia. In ogni caso, esiste un modo per evitare di stirare dopo l’asciugatura, nonché per evitare di adoperare l’asciugatrice.

Il luogo più opportuno

Per evitare di stirare bisogna partire dall’asciugatura. Quindi, ecco come stendere il bucato con un metodo innovativo e utile soprattutto durante la pioggia. Se non vogliamo usare l’asciugatrice, per risparmiare soldi, possiamo stendere i panni fuori, qualora vi fossero giornate non uggiose. Se magari non è prevista pioggia, approfittiamone. Ancora se ci dovessero essere precipitazioni, scegliamo una zona della casa arieggiata in cui stendere il bucato. Può essere una stanza con finestre da poter tenere aperte oppure una stanza con deumidificatore.

Grucce e pinze

Una volta individuata la zona più opportuna, prendiamo tante grucce quanti sono i capi. Prima scuotiamo più volte, così molte pieghe si distendono e, non appena saranno posizionati nelle grucce, dovremmo stenderli verso il basso, come se usassimo un matterello con un impasto. Questo metodo serve per le maglie, lenzuola, pantaloni e così via. Per quanto riguarda, invece, gli indumenti più delicati come le camicie, il metodo prevede le pinze di plastica da usare nelle cuciture, in modo tale da stirare le pieghe.

Come stendere il bucato con un metodo innovativo e dire addio alle pieghe

Chiaramente, non tutti i panni possono subire questo “trattamento”. Bisogna vedere il tessuto, la delicatezza e l’utilità. Per questi, una passata di ferro da stiro è necessaria. Però, può essere un buon metodo per avere meno pieghe. Già è qualcosa, sicuramente, per non perdere tanto tempo con il ferro da stiro.

