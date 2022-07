Organizzare una gita fuori porta è una splendida idea per passare qualche ora in compagnia di famiglia o amici. Le mete in Italia non mancano e spesso le abbiamo proprio a poca distanza da noi. Anche attorno alle grandi metropoli sorgono oasi naturali ricche di fauna e vegetazione.

A sostegno della tesi, possiamo affermare con certezza che non lontano da Milano si trova un borgo che potrebbe piacere anche ai più scettici. Situato nel cuore di una valle meravigliosa, potrebbe rivelarsi la meta ideale per tanti. Proprio quella che ognuno di noi stava cercando per fuggire dalla quotidianità e liberare la mente da ogni pensiero.

Il borgo delle terme

A circa un’ora e venti minuti dal capoluogo lombardo sorge San Pellegrino Terme. Chi vive a Bergamo potrebbe raggiungerlo ancora più agevolmente, dato che ci si dovrebbe arrivare in mezz’ora. Se il nome rappresenta già la principale attrazione del luogo, bisognerà aspettarsi molto di più una volta giunti qui.

Questo borgo vicino a Milano è un gioiello in stile Liberty circondato dalla bellissima Val Brembana. Al suo interno visiteremo edifici dal fascino storico e potremo rilassarci tra le sue acque ristoratrici. Ma anche godere di incredibili scorci panoramici, o rimpinzarci in uno dei ristoranti del luogo.

Questo borgo vicino a Milano è un gioiello in stile Liberty ricco di opportunità da visitare anche in una giornata

Sono tante le attrazioni a San Pellegrino e dintorni, anche se certamente molti la conosceranno per le sue famosissime terme. Qui ci si potrà sollazzare in una delle vasche idromassaggio, bruciare le tossine nella sauna o sostare piacevolmente in sala relax. Chi desidera approfondire l’esperienza potrà seguire il percorso benessere messo a disposizione della clientela.

Usciti da qui, la nostra esperienza potrebbe proseguire in visita a due splendidi esempi di stile Liberty: il Grand Hotel e il casinò. Per passare qualche attimo magico in compagnia del tramonto ci si potrebbe, invece, far togliere il fiato seduti sulla Big Bench Blu. Posta appena sopra la frazione di Santa Croce, regala una vista senza paragoni sulla valle circostante.

Oltre alle attività appena citate, attorno a San Pellegrino si potranno percorrere alcuni sentieri molto suggestivi. Uno tra i più gettonati è l’itinerario che prosegue per il Monte Zucco. I più avventurosi, invece, potranno restare impegnati nell’arrampicata. Le pareti naturali da scalare non mancano, come quella in via ferrata.

San Pellegrino è una meta a portata di mano perfetta per chiunque ami le bellezze naturali e architettoniche che il nostro Paese ha da offrire.

