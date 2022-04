Per una vacanza veloce e senza andare in capo al Mondo, i piccoli borghi d’Italia sono una meta intrigante a portata di mano. Sul nostro territorio ce ne sono una marea, tutti bellissimi e con le loro peculiarità. Che siano sul mare, in montagna o immersi tra dolci colline poco importa: varranno certamente la visita di un giorno.

Anche vicino alle città più grandi ci sono bellezze in miniatura che non ci aspettavamo di incontrare. A poca distanza da Milano, per esempio, sorgono due borghi spettacolari facilmente raggiungibili. Se amiamo passeggiare tra oasi verdi e un romantico lungolago non possiamo lasciarci scappare queste due splendide realtà lombarde.

Le perle della regione

La Lombardia non è solo una regione di grandi metropoli e industrie a gogò. Questo territorio sa offrire una grande varietà di attrazioni ai turisti per la sua diversità di ambienti. Chi ama i luoghi incastonati tra storia e natura potrà apprezzare un weekend in borghi come Bellano, Gradella e Pomponesco. Ma potremmo anche abbandonarci dinanzi al fascino indescrivibile di località quali Gromo, Lovere e Sabbioneta.

E ci sarebbero tantissimi altri esempi che potremmo fare. Basta prendere in mano la cartina e puntare il dito sulla nostra destinazione preferita. A proposito, quello che stiamo cercando potremmo proprio trovarlo in due idilliache località vicine a Milano: Morimondo e Angera.

Tra oasi verdi e un romantico lungolago questi due borghi lombardi a un’ora da Milano sono gioielli da visitare

Proprio all’interno della provincia del capoluogo lombardo sorge Morimondo. La bellezza di questo posto gli ha permesso di entrare a far parte della lista dei Borghi più belli d’Italia. Citandolo è impossibile non far riferimento alla sua abbazia cistercense, anche se Morimondo è molto più di questo.

In pochi si aspetterebbero di trovare un luogo così verdeggiante in una porzione d’Italia tanto industrializzata. Ma passeggiare immersi nella natura concedendosi un attimo di assoluto relax è una delle tante possibilità qui. A tal proposito, si consiglia di raggiungere il vicino Parco del Ticino, meta perfetta per gli amanti della camminata.

Sulle sponde del Lago Maggiore si affaccia, invece, Angera. Questa perla del Varesotto di soli 5.000 abitanti offre incantevoli meraviglie paesaggistiche e culturali. Circondata dai boschi e dalla natura, alletta il visitatore con i tanti edifici e luoghi di culto in attesa di visita.

Ma la vera attrazione di Angera è il meraviglioso lungolago, meta prediletta per fare due passi gustandosi gli scorci suggestivi offerti dal Maggiore. Tra vie tipiche e allegri porticcioli, questo angolo d’Italia straordinario ci affascinerà all’istante.

Approfondimento

In pochi lo conoscono ma uno dei borghi più belli d’Italia da visitare è alle porte di Milano