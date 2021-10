Per quanto siano passate già diverse settimane dal rientro dalle ferie e dalla ripresa delle attività, per molti l’estate è ancora un ricordo fresco. A tanti di noi infatti sembra ieri il periodo in cui si stava fino a tardi in spiaggia a prendere il sole e a rilassarsi sotto l’ombrellone . Per questa ragione sono diverse le persone a voler ritrovare, anche solo per qualche giorno, quella bellissima sensazione che si prova quando si va in vacanza.

Toccata e fuga

Certamente l’autunno, in questo, non può essere in nessun modo considerato uguale all’estate. Ad ottobre infatti gli impegni lavorativi sono maggiori, così come lo sono tutte le attività che siamo soliti portare a termine. Difatti pensare di prendersi una o due settimane di ferie per andare in vacanza rappresenta per molti solo un’illusione. Al contrario però, l’idea di passare uno o due giorni in uno degli splendidi borghi che il nostro Paese offre potrebbe invece essere presa in considerazione.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Questo borgo toscano nasconde un’atmosfera magica ed è ideale per una piccola vacanza autunnale

Per chi ama fare mini vacanze di due giorni alla volta di nuovi paesini e cittadine da scoprire, non esiste un Paese migliore dell’Italia. Proprio per questa fortuna che abbiamo in quanto italiani dunque non può che essere una buona idea quella di programmare un week end fuori porta. Difatti dai bellissimi laghi dell’Umbria ai meravigliosi borghi toscani, abbiamo veramente l’imbarazzo della scelta. A tal proposito oggi vogliamo parlare di un paesino bellissimo che si trova in Toscana, a poca distanza da Firenze. Ovvero Montefioralle. Per chi non lo conoscesse Montefioralle è un splendido borgo della Toscana, tanto piccolo quanto colmo di paesaggi da offrire a chi lo visita.

Difatti ogni scorcio e ogni strada di questo luogo è in grado di regalare un’emozione, soprattutto a chi ama l’atmosfera delle cittadine del centro Italia. In questa terra si respirano i profumi di epoche lontane e si possono assaggiare i sapori della vera cucina toscana. Per un’esperienza unica, indimenticabile e che ci farà innamorare di questa regione meravigliosa. Un bicchiere di vino e una passeggiata per le vie di Montefioralle infatti basteranno a farci dimenticare lo stress legato alla nostra quotidianità. Regalandoci il relax e la pace che tanto stavamo cercando. Per chi è alla ricerca di idee per una mini vacanza ad ottobre dunque, Montefioralle non può che non essere un’opzione da tenere in considerazione. In quanto, come vedremo, questo borgo toscano nasconde un’atmosfera magica ed è ideale per una piccola vacanza autunnale.