Soprattutto dopo gli ultimi mesi, segnati dalle restrizioni e dalle difficoltà che tutti ben conosciamo, riuscire a riunirsi a tavola con la famiglia ha assunto per molti un’importanza maggiore. Difatti non solo siamo in grado di apprezzare di più la possibilità di riunirci con i parenti, ma abbiamo anche un desiderio più forte nel mantenere le tradizioni. Come può essere, per l’appunto, quella bellissima del pranzo domenicale in famiglia.

I giusti ingredienti

Per rendere speciale una tradizione come quella del pranzo in famiglia, oltre alla presenza dei parenti ovviamente, è importante anche portare in tavola i piatti giusti. Preparati quindi grazie all’utilizzo di ingredienti che nella stagione in cui ci troviamo vedono il loro periodo migliore. Trovandoci in autunno dunque, senza dubbio, non potremo sottrarci dal tentare ricette che includono uva, castagne, fichi e tanti altri.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Per far sentire ai nostri invitati gli odori e i sapori dell’autunno dobbiamo lavorare su tutto il menu.

L’ antipasto semplicemente delizioso che fa innamorare tutti e trasmette subito i sapori dell’autunno

Dai piccoli biscotti mandorle e zucca come antipasto ai dolci di castagne come dessert, sono tantissime le idee che possiamo mettere in pratica. Oggi vogliamo rivelare ai nostri Lettori una ricetta buonissima e molto semplice da fare. La quale, in poco tempo e con l’utilizzo di pochi ingredienti, ci permetterà di fare un’ottima figura con tutti. Stiamo parlando della ricetta dei bocconcini d’uva al formaggio e pistacchio. Vediamo quali sono gli ingredienti che ci serviranno. Questi sono cento grammi di granella di pistacchio, cento di gorgonzola, cento di formaggio spalmabile e venti acini di uva bianca. Una volta reperiti questi ingredienti, andiamo a scoprire il procedimento. Iniziamo prendendo gli acini d’uva dai rami, sciacquiamoli per bene e per il momento conserviamoli in un piatto.

Fatto questo prendiamo il formaggio spalmabile e versiamolo all’interno di un recipiente a cui, successivamente, aggiungeremo anche il gorgonzola. Con l’aiuto di una spatola andiamo a mescolare questi due ingredienti per bene, fino a creare un composto denso e cremoso. A questo punto concentriamoci sulla granella di pistacchio, andandola a scaldare in padella per non più di cinque minuti. Una volta pronta conserviamola all’interno di un recipiente e lasciamo che si abbassi di temperatura. Mentre attendiamo, riprendiamo i nostri acini di uva e, uno alla volta, versiamoli prima nel composto di formaggio e dopo nella granella di pistacchio.

Una volta pronti mettiamo i nostri bocconcini in frigo e lasciamoli riposare qui dentro per un tempo non inferiore ai novanta minuti. Ecco che, con pochissimi ingredienti e con un’estrema facilità di preparazione, potremo portare in tavola un piatto strepitoso. Non a caso infatti si tratta dell’ antipasto semplicemente delizioso che fa innamorare tutti e trasmette subito i sapori dell’autunno.