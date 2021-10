Secondo alcune società di ricerca gli italiani nel 2020 hanno speso il 38% in più per i piccoli dispositivi destinati alla cucina. Probabilmente, a causa del Covid 19, sono stati costretti a restare più a lungo in casa e per questo si sono dedicati a migliorare le loro doti culinarie, sperimentando nuove preparazioni. Sono questi i piccoli elettrodomestici più acquistati per rendere semplice e pratica la vita in cucina. Sono facili da lavare e possono restare fissi sul banco da lavoro pronti per entrare in azione.

Come sceglierli

Per evitare di acquistare dispositivi che poi non saranno utilizzati, per prima cosa bisognerà capire quali sono le abitudini e le reali necessità in cucina. Una volta stabilito cosa comprare, che lo si faccia sul web o in negozio, occorre valutare diversi fattori:

la qualità delle prestazioni, quindi potenza, velocità e funzioni disponibili;

la dotazione di accessori, fondamentale per aumentare le possibilità di utilizzo e per evitare di comprarli a parte, spendendo di più;

le dimensioni;

la facilità d’uso.

La spesa per i dispositivi da cucina continua ad aumentare: è un segnale che il cambio di abitudini non è passeggero.

L’oggetto più desiderato resta sempre il robot da cucina, che permette di portare in tavola tante ricette gustose e sfiziose, senza fatica e senza passare le ore in cucina. Spesso, grazie all’ampia disponibilità di accessori, sostituisce anche estrattori, mixer, grattugia elettrica, ecc. I robot più evoluti, detti cooking machine, offrono anche la funzione cottura, ma sono più cari.

L’impastatrice o planetaria è utilizzata per montare, amalgamare ed impastare. Si chiama così perché il movimento rotatorio, simile appunto a quello dei pianeti, permette di raggiungere ogni parte della ciotola, ottenendo impasti lisci ed omogenei.

Tra le novità, la più gettonata è la friggitrice ad aria. Si tratta di un piccolo forno a convenzione in cui una ventola fa circolare l’aria calda ad alta velocità producendo l’effetto croccante dei cibi. In realtà è uno strumento abbastanza flessibile, perfetto non solo per friggere, ma anche per preparare arrosti, polpette, pollo e dolci.

Un altro elettrodomestico di grande successo è la macchina per caffè in chicchi. Si può scegliere il grado di macinatura e consente di gustare pienamente tutto l’aroma dei grani macinati al momento.

Inoltre, si è ampliata anche l’offerta delle gelatiere, esistono tanti modelli con prezzi diversi. Si possono preparare gelati genuini, sperimentando nuovi gusti e andando incontro a chi ha particolari allergie ed intolleranze.

Gli altri elettrodomestici

Stanno avendo grande successo anche le yogurtiere elettriche: compatte, a basso consumo ed economiche. Fanno fermentare il latte aggiungendo solo un vasetto di yogurt o dei fermenti lattici.

Il crescente impegno nel non sprecare nulla ha acceso l’attenzione sugli essiccatori, che permettono di prolungare la vita degli alimenti, eliminando acqua e umidità. Si potranno avere a disposizione tutto l’anno frutta, ortaggi, erbe mantenendone inalterate le proprietà.

Molto simile è anche la macchina per il sottovuoto che, sigillando l’alimento in una busta senz’aria, impedisce la proliferazione di muffe e batteri allontanando la data di scadenza.

I piccoli elettrodomestici risolvono la vita in cucina con grande semplicità, già questo basterebbe per avere un valido motivo per acquistarli.