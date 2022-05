Il mese di maggio è l’anticamera dell’estate. Le vacanze sono ancora lontane, ma la bella stagione offre l’opportunità di fare rilassanti weekend. Dopo una settimana di lavoro, non c’è niente di meglio che prendersi un paio di giorni da trascorrere in qualche bella località dove ritemprare corpo e mente. In tal senso, l’Italia offre innumerevoli opportunità. Dal mare alla montagna, passando per i borghi e le città d’arte, la scelta è pressoché infinita e variegata. In questo articolo parleremo di un luogo che incarna tantissimi aspetti del territorio italiano.

La località che stiamo per presentare si trova sul mare. Al tempo stesso, però, si tratta di un borgo incastonato tra le colline e che offre una veduta panoramica spettacolare su una delle montagne più importanti del Bel Paese. Proprio per tutte queste caratteristiche, questa località è perfetta sia per le vacanze al mare del prossimo agosto che per un weekend a maggio o inizio giugno.

Questo borgo medievale con vista mozzafiato sul Gran Sasso vanta lunghe spiagge di sabbia finissima ed acque trasparenti più volte Bandiera Blu

Ci troviamo in Abruzzo e, più precisamente, a Silvi, che è divisa in due zone. Silvi Alta è la parte più antica del borgo. Posta su un’altura a 243 metri sul livello del mare, offre uno splendido panorama sul Gran Sasso. Sulla costa, invece, si sviluppa Silvi Marina, uno dei litorali più rinomati dell’intera Regione. La costa è lunga 6 chilometri ed è caratterizzata da morbida sabbia fine e un mare limpido e cristallino. Pur essendo in Italia, questa località ricorda moltissimo le tipiche mete esotiche.

Non è un caso che questa zona del litorale, più volte, sia stata insignita del prestigioso titolo della Bandiera Blu. Vicino alla riva il fondale è basso. Inoltre, la zona è ben attrezzata anche con aree gioco per bambini. Queste altre caratteristiche hanno fatto in modo che Silvi Marina si aggiudicasse anche il titolo di Bandiera Verde. Ci sono comunque anche varie spiagge libere. In questa parte di costa non ci sono né moli né scogliere. Possiamo quindi dire che si tratta di un ambiente davvero incontaminato.

Altre località balneari rinomate

Lungo la costa adriatica si susseguono altre famose località balneari. Insieme a Silvi Marina, le seguenti mete sono soprannominate le Sette Sorelle. Si tratta di:

Martinsicuro;

Alba Adriatica;

Tortoreto Lido;

Giulianova;

Roseto degli Abruzzi;

Pineto.

Tra Silvi Marina e Pineto segnaliamo l’Antico Porto di Adria e la Torre del Cerrano. Il porto, che in passato aveva una forte importanza strategica, oggi è un luogo dove ammirare tanti reperti archeologici. La Torre di Cerrano risale al Cinquecento, quando fu edificata per difendere il ducato dagli attacchi dei pirati.

Come raggiungere Silvi Marina

Silvi Marina è facile da raggiungere. Da Nord, percorrere l’Autostrada A14 e uscire al casello di Città S. Angelo – Pescara Nord. Percorrere quindi la SS16 in direzione Silvi. Chi invece proviene da Sud, deve prendere prima la E80 e poi la SS714 in direzione Montesilvano. Silvi la si può raggiungere comodamente anche in treno, perché è ben collegata a varie località del centro Italia, come Ancona. Ed eccoci così arrivati in questo borgo medievale con vista mozzafiato sul Gran Sasso e spiagge dalle caratteristiche tropicali.

