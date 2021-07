Chi ama il mare, ma preferisce la tranquillità rispetto alle classiche località balneari prese d’assalto, deve prendere in considerazione Zoagli. Sita nel suggestivo Golfo del Tigullio, si tratta di una piccola cittadina compresa tra Chiavari e Rapallo. Caratterizzata da ville signorili e colline coperte di ulivi, già nell’Ottocento era la meta turistica prediletta dalle classi più agiate e benestanti.

Suggestive passeggiate a picco sul mare e acqua cristallina in questa località di vacanza poco affollata

Zoagli offre un litorale vario. Costituito da 3 spiagge che si alternano a insenature e scogliere, offre un panorama davvero molto suggestivo. Scavata integralmente nella roccia, il suo fiore all’occhiello è la romanticissima passeggiata che porta al mare. Di giorno Zoagli è invece il luogo ideale per gli appassionati di sub che possono andare alla scoperta dei meravigliosi fondali.

Alla scoperta di questa splendida cittadina

Come detto all’inizio, Zoagli non è la classica meta solo spiaggia, mare e movida serale. C’è molto sia da vedere che da fare.

Il centro storico

Numerosi sono i monumenti che meritano di essere visitati, come la barocca Chiesa di San Giovanni, quella di San Pantaleo e la Chiesa di San Martino che conserva varie opere di artisti del luogo. Sulle coste rocciose si possono inoltre scorgere vari castelli fatti costruire alla fine del XIX secolo.

Sentieri naturalistici

Chi ha voglia di fare una bella passeggiata in mezzo alla natura, dal centro può imboccare antichi sentieri che portano sulle colline retrostanti.

La spiaggia del Pozzetto

Per un godersi un po’ di relax in spiaggia, questa è sicuramente la più bella tra le calette che si susseguono lungo la costa. Con un mare dalle acque cristalline e limpide, è incastonata tra due scogli. Una parte è attrezzata, perfetta quindi anche per le famiglie con bimbi al seguito.

La passeggiata sulla scogliera

Concludiamo con l’attrazione più suggestiva di Zoagli che regala emozioni e panorami davvero unici. Realizzata a ridosso del mare e direttamente sugli scogli, si sviluppa su entrambi i lati della piazzetta centrale del paese. È un meraviglioso punto panoramico che non ha eguali. E la sera, con l’illuminazione pensata ad hoc diventa ancor più emozionante! È però inaccessibile nei giorni di alta marea.

