L’Italia è disseminata di luoghi antichi capaci di rubare l’immaginazione dei tantissimi turisti che li visitano ogni anno. Eppure, non tutti conoscono una piccola frazione siciliana che sembra aver ispirato persino antichi autori Romani e Greci grazie alla sua bellezza particolare.

Infatti, questo borgo italiano sospeso tra mito e storia sa veramente rubare il cuore, grazie ai suoi tramonti stupendi e al panorama veramente particolare.

Un tesoro della Magna Grecia che potrebbe aver ispirato Omero

Sulla costa della Sicilia, non lontano da Catania, si trova un piccolo borgo immerso in una natura veramente particolare. Parliamo di Aci Trezza, piccolo Comune fondato nel 1600 e diventato nel corso del tempo un’apprezzatissima meta turistica.

Passeggiando tra le sue vie si potrà riscoprire la magia che ha ispirato nei secoli scrittori di ogni epoca. Sembrerebbe, infatti, che che autori antichi come Virgilio e persino Omero abbiano ambientato in questi luoghi alcune delle scene delle proprie opere.

Allo stesso modo, è proprio ad Aci Trezza che Giovanni Verga avrebbe ambientato il proprio capolavoro “I Malavoglia”, come anche anche l’adattamento “La Terra Trema”.

Quali sono quindi i luoghi da visitare in questo piccolo borgo non distante da Catania? Risulta sicuramente imperdibile una passeggiata sul lungomare. Da qui sarà possibile osservare le isole dei Ciclopi, costituite per la maggior parte da faraglioni che sembrano aver ispirato Omero.

Allo stesso modo gli amanti della natura potranno scoprire le bellezze subacquee di queste formazioni marine.

Infine, non troppo lontano dal borgo è possibile visitare il Comune di Aci Castello. Qui si trova un antico castello di origine bizantina, veramente godibile e particolare grazie alla sua posizione su una formazione basaltica a picco sul mare.

