In estate è importante bere bevande rinfrescanti e mangiare cibi freschi e leggeri per contrastare il caldo e non appesantirsi. Per questa ragione ci si sbizzarrisce con piatti particolari come le insalate di pasta oppure con quelli più originali usando ingredienti molto semplici.

Nelle prossime righe ecco la ricetta unica e gustosa con questo ortaggio estivo che tutti conoscono. Stiamo parlando delle zucchine e in questo caso delle pizzette di zucchine estive.

Per nove pizzette saranno necessari 100 g di fecola di patate, 50 g di Parmigiano Reggiano DOP, basilico, sale fino e pepe nero quanto basta. Infine, serviranno 1 uovo e 450 g di zucchine.

Gli ingredienti per i condimenti delle pizzette

Passando ai condimenti, invece, questi sono gli ingredienti. Ovvero 120 g di passata di pomodoro, 50 g di melanzane, 100 g di mozzarella di bufala.

Inoltre, serviranno 50 g di peperoni gialli, 60 g di zucchine, 50 g di pomodorini ciliegino, un po’ di basilico, mezza cipolla rossa.

Per concludere si devono prendere anche 20 g di olive taggiasche, 60 g di scamorza affumicata, sale fino e olio extravergine d’oliva quanto basta. Terminata la parte relativa agli ingredienti ecco la ricetta unica e gustosa usando questo ortaggio estivo che tutti conoscono.

I passaggi per preparare le pizzette di zucchine

Passando alla preparazione delle pizzette il primo passo da fare è il seguente. Si devono lavare e pulire bene le zucchine, grattugiarle usando una grattugia con i fori larghi e metterle in una ciotola insieme all’uovo.

Poi si deve aggiungere il sale e il pepe insieme alla fecola di patate, parmigiano e qualche foglia di basilico spezzata. Il passo successivo è mischiare il tutto e formare delle schiacciatine rotonde di circa 12-15 cm di diametro.

Per farle è bene usare delle teglie coperte con della carta forno con poco olio. Poi bisogna cuocerle in forno statico e preriscaldato a 180° per 8 minuiti circa.

I passaggi per organizzare i condimenti delle pizzette di zucchine

Adesso è il turno dei condimenti e qui di seguito vediamo come prepararli. Serve innanzitutto prendere un’altra ciotola e metterci dentro la passata di pomodoro, condirla con sale e olio e mescolare il tutto. Poi bisogna prendere le zucchine, lavarle e tagliarle a rondelle. Le melanzane, invece, dovranno essere tagliate a fettine.

Passando ai peperoni, si devono eliminare i semi e i filamenti interni e tagliarli a listarelle. Il passo successivo è prendere tutte le verdure e metterle su una griglia già scaldata per grigliarle qualche minuto.

Passando alla mozzarella, si deve tagliare a pezzetti e scolarla in un colino mentre i pomodorini si devono lavare e tagliare a spicchi come la cipolla rossa. Infine, basta prendere le pizzette e condirle in modo diverso.

Alcune solo con la passata di pomodoro altre con la mozzarella e le ultime con cipolle, olive e la scamorza.

Infine, si deve aggiungere un po’ di sale e pepare il tutto mettendo in forno a 180° per 15 minuti. Terminata la cottura si può condire con le verdure solo quella con la passata di pomodoro.

Ultimo passaggio è quello di profumare con qualche foglia di basilico, un po’ d’olio d’oliva e servire il tutto a tavola.