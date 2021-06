Il pesce è uno degli elementi base della dieta mediterranea che apporta numerosi nutrienti necessari al nostro equilibrio. La trota è utilizzata molto spesso nelle nostre abitudini culinarie ma vediamo come possiamo cucinarla diversamente. Per dei gustosissimi pasti ecco la ricetta di pesce estiva che farà scalpore come alternativa alle ricette tradizionali.

Ecco gli ingredienti che serviranno per preparare una ricetta per 4 persone e con 371 kcal ciascuno:

a) 600 g di carote;

b) 4 filetti di trota;

c) 50 g di mandorle sgusciate;

d) 2 lt di brodo di verdure;

e) 2 limoni verdi;

f) 2 scalogno;

g) 1 cucchiaio di olio di oliva;

h) 1 pizzico di zenzero;

i) qualche foglia di menta;

l) sale, bacche rosa.

Preparazione della trota al limone verde e mandorle

Cominciamo pelando, lavando e tagliando le carote in rondelle molto fini. Facciamole cuocere per 20 minuti nel brodo di verdure, poi scoliamole e mettiamole da parte.

Nel frattempo, spremiamo il succo di un limone verde, poi sbucciamo e tagliamo finemente gli scalogni. Mischiamo il succo di limone e gli scalogni con l’olio di oliva e lo zenzero. Imbeviamo i filetti di trota con questo sughetto come una sorta di marinatura. Lasciamo in frigo a riposare per 30 minuti.

Quindi, mettiamo le carote in un teglia adatta per il forno. Aggiungiamo le mandorle sgusciate, i filetti e la marinatura, il sale e le bacche rosa schiacciate grossolanamente. Inforniamo per circa 20 minuti a 180°. Tagliamo poi in rondelle il secondo limone verde prima di servire e aggiungiamolo ai filetti di trota. Decoriamo infine con la menta.

Se vogliamo un’alternativa alla trota, andrà benissimo anche il salmerino alpino che contiene una buona quantità di vitamina D per 100 grammi di filetto.