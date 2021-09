Questo borgo è una tappa imperdibile a ottobre per chi ama il vino e la storia

L’Italia è un Paese di grande fascino e con un territorio tutto da esplorare. Non ha nulla da invidiare alle rinomate destinazioni turistiche come la Grecia. Anche se qui, in effetti, esiste un’isola paradisiaca quasi sconosciuta ma di una bellezza mozzafiato.

Sebbene l’estate ci abbia ormai salutati, l’autunno può portare con sé tante novità e rivelarsi la stagione perfetta per esplorare nuovi luoghi. Uno di questi, quello di cui parleremo in questo articolo, si trova nell’entroterra di una Regione davvero unica.

Mettendoci piede, ci regaleremo un tuffo nel passato. Cammineremo circondati da antiche tradizioni, assaporando uno dei prodotti per eccellenza della nostra terra: il vino. Scopriamo insieme questo posto magnifico e le bellezze che nasconde.

Toscana, terra di sapori e tradizioni

Organizzare un viaggio in Toscana significa prepararsi a un’esperienza indimenticabile sotto molti punti di vista. La patria della cultura italiana, terra natia di sommi poeti e scrittori come Dante, Petrarca e Boccaccio, sa stupirci ed emozionarci.

Città artistiche, come Lucca, Pisa e il capoluogo Firenze, valgono sicuramente una visita, così come zone suggestive, come la Maremma e la Garfagnana. Ma non è tutto, perché anche la buona cucina non manca. Il tipico pane toscano, il prosciutto crudo e l’olio di oliva sono solo alcune delle specialità regionali.

Ma la Toscana non la si gusta solamente attraverso le grandi città o le spiagge di sabbia fine. Per scoprirne la vera essenza è necessario addentrarsi tra i suoi borghi più suggestivi.

Se c’è una parte della Toscana che non possiamo lasciarci assolutamente sfuggire è la regione del Chianti. Qui sorge un borgo che ci lascerà stupefatti per ciò che nasconde. Greve in Chianti è un vero e proprio ritorno al passato nel bel mezzo della Toscana moderna. Situato in provincia di Firenze, ha un’anima medievale ancora ben visibile all’interno delle sue mura.

Attorno alla piazza principale di forma triangolare si ergono tantissime botteghe di artigiani e commercianti. Qui si possono acquistare i prodotti tipici della zona, come la celeberrima bistecca alla fiorentina. Tra i monumenti di spicco, troviamo la Chiesa di Santa Croce, il Museo di Arte Sacra e il Palazzo del Comune di epoca rinascimentale.

La casa del vino

Greve in Chianti è molto più di un semplice paese tra le colline toscane. Questo borgo è una tappa imperdibile a ottobre per chi ama il vino e la storia. Non per niente qui sorge proprio un museo dedicato a secoli di produzione vinicola toscana.

Il Museo del Vino è un viaggio alla scoperta dei prodotti enogastronomici che fanno grande la Toscana. Si dice che si possano degustare oltre 200 tipi di vino differenti, oltre che fermarsi per pranzi e aperitivi con famiglia e amici.