Finalmente è arrivata l’estate e con essa la stagione dei colori, del relax e delle serate con gli amici e con tutta la famiglia. Si cominciano così a programmare le ferie e a scegliere la località dove trascorrere al meglio le tanto meritate vacanze. Soprattutto dopo un anno buio come questo.

Quest’oggi noi di ProiezionidiBorsa illustreremo le bellezze di un’altra località meravigliosa della nostra bella Italia. Come nell’articolo “Sembrano i Caraibi ma è una località italiana pluripremiata per spiagge e mare mozzafiato”. Questa piccola località, che tra poco illustreremo, è davvero uno scorcio di paradiso dove il tempo si è fermato. Questo borgo di pescatori nasconde spiagge tropicali e grotte incantate vicino alla movida. Stiamo parlando di San Foca, frazione del Comune di Melendugno, in provincia di Lecce. È una località costiera del meraviglioso Salento. In particolare si trova tra Torre Specchia Ruggeri e Roca Vecchia, sul Mar Adriatico. Era un villaggio di pescatori, che sta diventando un importante luogo di villeggiatura grazie alle sue bellezze naturali. Facendo una passeggiata lungo il suo porticciolo, si può anche acquistare pesce appena pescato, nonché i gustosissimi e deliziosi ricci di mare.

Questa piccola località è ideale per chi vuole stare in relax e per chi desidera anche un po’ di movida. Infatti è molto vicina a alle città salentine Lecce e Otranto. Di fronte al porticciolo, si può ammirare l’antica Torre del ‘700, costruita sulla punta della scogliera. In questa ridente frazione, ci sono delle spiagge dalla natura incontaminata, dove ci si può rilassare e godersi un mare cristallino. La spiaggia delle Fontanelle è una vera e propria cartolina, spiaggia di sabbia bianca finissima con un mare trasparente, ci lascerà senza fiato. Procedendo poi verso nord, vi è un piccolo arcipelago di scogli e isolotti, dove poter fare snorkeling. Dal porticciolo, oltre a poter acquistare pesce appena pescato, partono anche delle interessantissime escursioni, che consentiranno di vedere le spettacolari grotte. Come la Grotta degli amanti o la Grotta della Poesia.

