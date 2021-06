Il materiale che scegliamo per i nostri tessuti, sia che siano abiti, lenzuola, asciugamani, ecc., è molto importante. Il materiale è fondamentale se scelto con cura ed attenzione perché può essere diverso a seconda delle nostre esigenze. Vediamo oggi un materiale molto comune ma comunque non scontato per la scelta delle nostre lenzuola e accessori da notte.

Comune ma non troppo: le caratteristiche di questo materiale fantastico

Stiamo parlando del cotone. Sì, proprio lui, il comunissimo cotone. Comunissimo fino ad un ceto punto, perché infatti esistono diversi tipi di cotone, provenienti da luoghi diversi e con caratteristiche diverse. E non solo, ci sono anche tipi di cotone più o meno raffinati, biologici, prodotti in maniera sostenibile, sia ecologicamente che socialmente. Tutte piccole cose che però fanno la differenza, eccome se la fanno. In ogni caso il cotone è famoso ormai da decenni per le sue caratteristiche materiali. Leggero, traspirante, comodo per l’estate, spesso, lavorato, protettivo, isolante per l’inverno. Vediamo qui di seguito i motivi per sceglierlo.

Ecco i validi motivi per cui scegliere assolutamente lenzuola in questo materiale

Non si tratta solo di benessere e comodità, la scelta della biancheria da notte è anche una questione di gusto. Infatti da tono ed eleganza alla propria casa. Ci sono tessuti o tagli di diverso design e colore, per dare un tocco personale alla camera da letto. Il cotone si presta benissimo a queste personalizzazioni.

Oltre a questo, è un materiale perfetto per tutte le stagioni. In estate è fresco, conduce il calore e quindi non produce un effetto “serra” sul nostro corpo. Assorbe l’umidità, inoltre, anche se questo è visto da alcuni come un difetto. Tuttavia la mattina o la sera prima di dormire possiamo lasciarlo a ventilare un poco fuori all’aria aperta, o sbatterlo. Un altro pregio non indifferente è l’economicità di questo materiale. Essendo molto comune è facile da trovare, perché è facile da produrre in scala industriale, e quindi molto economico. Attenzione, però! Il cotone industriale potrebbe essere trattato con sostanze chimiche sbiancanti o coloranti che non fanno troppo bene alla salute. Questo è il motivo per cui si consigliano lenzuola o tessuti in cotone biologico o eco-sostenibile. Ecco quindi elencati i validi motivi per cui scegliere assolutamente lenzuola in questo materiale straordinario che è il cotone.