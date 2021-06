In questi giorni di caldo estremo, si nota ancor di più quanto si suda la notte. Capita anche in inverno, ma date le alte temperature è normale che il nostro fisico ne risenta, producendo ancora più sudore. Ce ne accorgiamo al risveglio quando troviamo le federe bagnate e ingiallite, il cuscino diventa un mix di batteri, che è bene eliminare. Si deve pensare che ogni giorno entrano in contatto con il viso, che è molto sensibile, quindi bisogna assolutamente igienizzare e sbiancare quelle macchie terribili.

Invece di acquistarne di nuovi, vediamo i rimedi della nonna per togliere gli aloni gialli da federe e cuscini e farli tornare come nuovi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Succo di limone

Il limone è un potente sbiancante naturale e neutralizza i batteri, oltre ad avere un profumo molto gradevole. Preparare una spremuta di 5 limoni per circa 5 litri d’acqua bollente e versare all’interno di una bacinella capiente. Immergere il cuscino o la federa, fino a coprirle totalmente e lasciare agire più ore possibili, anche tutta la notte, poi risciacquare. Se le macchie non si dovessero togliere, aggiungere anche il bicarbonato per un’azione più forte.

Aceto

Tra i rimedi della nonna non poteva mancare il fantastico aceto, utile anche come smacchiatore e capace di contrastare i cattivi odori. Riempire un bicchiere di aceto e uno di acqua e versiamo entrambi in un contenitore con spruzzino e agitare energicamente. Basterà spruzzare la miscela sulla macchia e lasciare in posa per un’ora circa, poi sciacquare. Ripetere più volte se vediamo che non va via, oppure aggiungere del sale insieme ad acqua e aceto.

Pasta sbiancante

Per un’azione efficace molto potente si potrà creare in casa un miscuglio con azione sbiancante, senza usare la candeggina. Per preparare la pasta serviranno:

30 gr percarbonato di sodio;

20 ml acqua bollente;

15 gr detersivo biologico;

70 gr bicarbonato di sodio.

Dopo aver mescolato per bene il composto in una ciotola, con l’aiuto di uno spazzolino sfregare leggermente sulla macchia e lasciare agire. Poi lavare in lavatrice o a mano. Non usare questa pasta per i tessuti troppo delicati.

Questi sono i rimedi della nonna per togliere gli aloni gialli da federe e cuscini.