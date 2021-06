Molti ignorano che la spiaggia più bella dei Caraibi è in Italia anche facilmente raggiungibile

Più volte gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno illustrato le bellezze straordinarie della nostra Italia, di tanti luoghi conosciuti e di altrettanti luoghi ancora poco scoperti. Quest’ultimo anno ci ha fatto addirittura temere di non poter uscire fuori per ammirare le bellezze del nostro meraviglioso pianeta. E conseguentemente quando pensiamo ad un mare cristallino e ad un paesaggio tropicale, pensiamo alla favola dei Caraibi.

Eppure ci sono dei luoghi in Italia dal sapore tropicale che ci fanno dimenticare dove siamo. Infatti, molti ignorano che la spiaggia più bella dei Caraibi è in Italia ed è facilmente raggiungibile. In particolare, si tratta della Baia di Guidaloca che per le sue caratteristiche somiglia alle selvagge cale delle Virgin Island. Il paragone non è azzardato, anche perché siamo in Sicilia che già per il suo clima sembrerà di essere ai Tropici. Questa baia si trova nel Comune di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani.

Come detto sopra in Italia abbiamo tantissime spiagge di sabbia bianca talmente tanto belle che sembrerà di stare ai Caraibi. Come illustrato, nell’articolo Fenicotteri rosa e spiagge di borotalco non sono ai Caraibi ma in un economico paesino italiano assolutamente da vedere. La spiaggia di Guidaloca è ideale per le famiglie con bambini in quanto il mare cristallino è sempre calmo perché riparata dal vento. Il suo fondale è caratterizzato da ciottoli e sabbia. I colori del mare raccontano tutta la gamma del blu, dall’azzurro al blu cobalto. È consigliato infatti salire sul promontorio vicino e fare una foto a tutta la baia. In genere il mare è sempre calmo, ma quando c’è vento si possono ammirare ancor di più i colori dell’arcobaleno del blu.

Inoltre, ci sono lidi attrezzati, così come spazi liberi, ecco perché è adatta anche tutte le esigenze. Questa spiaggia è estremamente suggestiva anche per la presenza di un’antica torre di avvistamento che risale al 1500. Faceva parte di un progetto di difesa della fascia costiera orientale con i cosiddetti fani. Infatti, a quei tempi le invasioni barbariche erano alla stregua di quelle dei pirati ai Caraibi.

