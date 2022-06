Le vacanze per la famiglia devono essere indimenticabili. Tutti noi ci ricordiamo delle nostre vacanze da bambini con mamma e papà oppure con i nonni. Periodi felici e fotografie impresse nei cassetti della nostra memoria sono immagazzinati indelebilmente nelle mente. Abbiamo già parlato di una fantastica località in Trentino. In questo articolo, invece, faremo la conoscenza di una località montana “a portata di bambino” in Alto Adige. In più questo piccolo paradiso, immerso fra le cime delle Dolomiti, patrimonio UNESCO, sarà sede delle gare di Biathlon delle Olimpiadi invernali 2026. Ci stiamo riferendo alla Valle di Anterselva.

Questo borgo delle Dolomiti che sarà protagoniste delle Olimpiadi di Milano Cortina è l’ideale per le vacanze in montagna con i bambini

La Valle di Anterselva si trova a ridosso della Val Pusteria e si sviluppa ai piedi delle Vedrette di Ries. La vallata inizia con l’abitato di Rasun proseguendo Anterselva di Sotto, di Mezzo e di Sopra. Vediamo cosa potremo ammirare nella splendida Valle di Anterselva.

Laghi, cascatelle, boschi e torrenti

Per i bambini non c’è veramente niente di meglio di questo scenario dove l’aria è leggera e pura. Potranno recarsi allo splendido Lago di Anterselva dalle acque smeraldo ad un’altitudine di 1.600 m sopra il livello del mare. Qui i più piccoli si divertono a lanciare sassolini nel lago. Il giro del lago è una splendida passeggiata di circa 3 km ma è agevole e praticabile anche con carrozzina e passeggino.

Lungo i vari percorsi si trovano spesso altalene e giochi per bambini dove le soste saranno d’obbligo. Inoltre è possibile incamminarsi per uno dei tanti sentieri di montagna. Le indicazioni sono bilingua ed i percorsi sono segnalati molto bene. C’è una leggenda legata al Lago. Molti anni fa pare che una povera vecchina avesse chiesto rifugio e del cibo a dei ricchi possidenti. Questi la respinsero e la lasciarono al freddo. Nei giorni seguenti piovve talmente tanto da sommergere tutte le case di questi ricchi signori prepotenti, formando il Lago di Anterselva. A passeggiare però torna vivo l’appetito e allora occorre parlare delle malghe.

Le Malghe di Anterselva

Ad Anterselva di Sotto troviamo, ad esempio, Malga Hofstatt con magnifici taglieri di speck pronti ad accoglierci. Che dire poi delle frittelle cosparse di zucchero a velo e invitanti frutti di bosco. A 1.600 m sul livello del mare, ad accoglierci c’è Malga Berger, con una splendida stube tirolese da ammirare.

Sono innumerevoli le malghe da visitare e ne rimarremo conquistati.

Questo borgo delle Dolomiti potrebbe essere quindi la nostra prossima meta per le vacanze 2022.

