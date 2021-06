In questi ultimi giorni sono comparse ovunque pubblicità di costumi da bagno e accessori per il mare. In moltissimi stanno acquistando già adesso il necessario per la spiaggia e le vacanze al mare.

Moltissimi vogliono rinnovare il guardaroba e sono alla ricerca del bikini giusto che possa esaltare il fisico ed essere comodo. Oggi vediamo in che modo questo bikini è diventato in quattro e quattr’otto il capo più di tendenza di quest’estate che tutte devono assolutamente avere.

Il bikini dell’estate e come indossarlo

Se facciamo attenzione alle tendenze social avremo certamente notato una tendenza che è impazzata nelle ultime settimane. Se l’anno scorso la tendenza era indossare il bikini in questo modo, quest’anno la moda vuole che si intreccino i lacci del reggiseno del bikini nella parte davanti.

Come possiamo vedere dalle star il reggiseno ha i laccetti più lunghi del solito e vengono avvolti più volte sino ad essere annodati nella parte davanti dell’addome.

In questo modo si crea un movimento interessante che potrebbe snellire alcuni fisici, in particolare quelli a clessidra.

Questa moda è partita questo inverno ed è esplosa grazie ad influencer e cantanti famose.

Se vogliamo seguire la moda possiamo pensare di acquistare un costume con questo nodo particolare, ma dobbiamo tenere in conto alcune cose. Innanzitutto ci dobbiamo ricordare che la nostra abbronzatura probabilmente risulterà a chiazze e resteranno i segni del costume.

Poi è inutile ricordare come i laccetti potrebbero non avere un bell’effetto sui fisici a mela non più tonici.

In attesa di vedere se la moda del laccetto intrecciato resterà o si tratta solo di una meteora possiamo continuare a cercare il bikini perfetto per il nostro fisico, in modo da esaltarci e valorizzarci.