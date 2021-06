Alcuni piatti hanno davvero un sapore spettacolare e noi dobbiamo solo conoscerne le ricette per poterli creare direttamente a casa nostra. Per esempio, c’è un primo che potremmo servire a tavola e che stupirà tutti e, soprattutto, è piuttosto semplice da preparare. Seguendo ogni passaggio con cura e attenzione, infatti, faremo la figura da veri chef. Infatti, questo piatto lascerà tutti i commensali senza parole perché racchiude la tradizione ed è un vero paradiso per il palato. Vediamo di cosa stiamo parlando.

Paccheri cacio e pepe con cozze, una vera e propria delizia

Oggi vogliamo presentare la ricetta dei paccheri cacio e pepe con le cozze. Questo primo piatto potrà davvero farci fare un figurone. Per realizzarlo dovremo procurarci:

300 gr di paccheri;

1 kg di cozze:

1 aglio;

2 cucchiai di pepe nero pestato;

100 gr di pecorino;

Olio extravergine di oliva;

Sale.

E ora vediamo i passaggi necessari per presentare questa ricetta e prepariamoci. Questo piatto lascerà tutti i commensali senza parole perché racchiude la tradizione ed è un vero paradiso per il palato.

Ecco come realizzare i paccheri

Per prima cosa laviamo le cozze in acqua fredda, poi mettiamo in una padella un cucchiaino di olio e uno spicchio d’aglio. Ora facciamolo soffriggere aggiungendo le cozze e copriamo con un coperchio per farle aprire. Buttiamo quelle chiuse e sgusciamo le altre. Rimettiamole in padella aggiungendo il pepe. Mettiamo intanto a cuocere i paccheri e quando saranno pronti, aggiungiamoli alla padella con le cozze e il pepe. Versiamo anche del pecorino, facendo attenzione che non inizi a filare. Se ciò dovesse accadere, mantechiamo i paccheri fuori dalla padella e lontani dal fuoco. Quando vedremo che gli ingredienti sono completamente amalgamati, sarà il momento di mettere i nostri paccheri nel piatto. Un altro spruzzo di pecorino et voilà! La nostra ricetta è pronta!

Approfondimento

