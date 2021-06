La cucina estiva deve essere leggera, digeribile, ma allo stesso tempo saporita e soddisfacente.

La cosa migliore è utilizzare i fornelli il meno possibile, soprattutto durante il giorno.

Anche in questo modo però è possibile realizzare ricette davvero uniche.

Infatti, sembra incredibile ma servono solo 3 ingredienti per il primo piatto freddo più buono e facile che ci sia.

Garganelli salmone e sedano

Questo formato di pasta all’uovo, tipico della Romagna, è perfetto per realizzare primi piatti freddi.

Ecco gli ingredienti per 4 persone:

a) garganelli 500 grammi;

b) sedano 2;

c) salmone affumicato 200 grammi;

d) olio EVO, sale e pepe nero q.b.

La preparazione è davvero semplice.

Procedimento

Mettere l’acqua a bollire e nel mentre preparare il condimento.

Tritare molto finemente metà salmone con una costola di sedano, in modo da creare un composto che sembri un impasto.

Tagliare a pezzettini il restante salmone e a cubetti l’altra costola di sedano.

Quando l’acqua bolle, buttare i garganelli.

Appena sono cotti, scolarli e passarli sotto l’acqua fredda, per fermare la cottura.

A questo punto condirli in una zuppiera con il trito di salmone e sedano, i pezzettini di salmone, i cubetti di sedano, dell’olio evo, una manciata di sale e qualche grattata di pepe nero.

Il gioco è fatto e il palato soddisfatto.

Precisazioni

Il primo accorgimento che si deve avere è quello di tritare molto bene il salmone e il sedano, in modo da creare un composto unico. Questo preparato farà da legante alla pasta e renderà questo primo piatto un vero trionfo di sapore. L’altra accortezza deve essere in merito alla quantità di olio. Questo ingrediente non deve essere poco, altrimenti la pasta risulterà tremendamente asciutta, né troppo, altrimenti rischierà di coprire il sapore degli altri ingredienti.

Detto ciò, ecco perché sembra incredibile ma servono solo 3 ingredienti per il primo piatto freddo più buono e facile che ci sia.