Questo alimento utile alle ossa potrebbe aiutare anche contro il diabete

Il diabete è una malattia che avrebbe diverse ripercussioni, a seconda della gravità. Lo stadio più serio sarebbe denominato “di tipo 1”. In questo caso, il soggetto affetto avrebbe bisogno dell’insulina necessaria per abbassare il livello di glicemia. Per questo motivo, il medico prescriverebbe delle iniezioni da fare durante l’arco della giornata. Quello meno grave sarebbe il diabete di tipo 2, che andrebbe tenuto sotto controllo sia attraverso l’alimentazione che mediante l’uso di una terapia farmacologica.

In entrambi i casi, però, sarebbe di fondamentale importanza rivolgersi ad un esperto, sia in merito alla dieta da adottare che, soprattutto, ai farmaci da assumere. Con il diabete non si scherza, pertanto mantenere un certo rigore sulla glicemia potrebbe salvare da eventuali complicazioni. Detto questo, la prima cosa da fare sarebbe un prelievo di sangue, che ci riveli il livello di glicemia. Se alta, dovremmo recarci da uno specialista. In base al valore, quest’ultimo ci indicherà la via da seguire. Tuttavia, sicuramente ci metterà in guardia circa l’alimentazione da adottare.

No agli zuccheri

Il soggetto diabetico dovrebbe evitare di assumere zuccheri, quindi tutto ciò che ne conterrebbe, a partire dalle bevande. Oltre ai cibi ricchi di zuccheri, dovremmo evitare anche quelli ricchi di grassi. Per esempio, le carni lavorate come i salumi. Tuttavia, si potrebbe suggerire di assumere la carne rossa o lavorata una volta a settimana.

I latticini

Per quanto riguarda i latticini, invece, sembrerebbe che il latte possa ridurre il rischio di aumentare il diabete. Dunque, questo alimento utile alle ossa potrebbe aiutare, soprattutto in caso di diabete di tipo 2. Ovviamente, sarebbe il caso di non esagerare con la quantità. Infatti, facciamoci consigliare dal medico per questo. I latticini, come lo yogurt e i formaggi magri e freschi, come ad esempio la mozzarella, potrebbero aiutare a prevenire il rischio di insorgenza del diabete. Inoltre, l’acqua della mozzarella potrebbe essere utile anche in casa. In linea generale, comunque, sarebbe consigliato evitare o moderare la consumazione di carni rosse ed alimenti di origine animale.

Quindi, formaggi magri e freschi avrebbero l’ok, ma facendo attenzione con la quantità. Ovviamente, questo non significa consumarli ogni giorno. Occhio pure alla frutta e alla verdura. Farebbero bene, anche in caso di diabete, ma non bisognerebbe eccedere, soprattutto con la frutta. Il fruttosio, anche se naturale, sarebbe pur sempre uno zucchero. In ogni caso, basta parlare con il medico per avere la certezza. Infatti, quest’articolo è solo informativo.

