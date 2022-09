Tutti noi teniamo a dare una buona prima impressione quando incontriamo una persona nuova. E per apparire sempre al top dobbiamo lavorare principalmente su tre aspetti: il guardaroba, la cura della persona e il portamento. È proprio quest’ultimo aspetto, il portamento, a creare più difficoltà a molti di noi. Avere un bel portamento significa trasmettere grazia ed eleganza, ma anche decisione, fiducia in sé stessi e competenza. Per nostra fortuna, l’arte dell’avere un buon portamento si può imparare, basta seguire alcune semplici regole che possiamo mettere in pratica quotidianamente. Vediamo quali.

L’importanza di allenare i muscoli di schiena e spalle

Per avere un buon portamento è fondamentale avere una buona postura. Possiamo ottenerla con degli esercizi appositi, molto semplici che possiamo fare tranquillamente a casa senza attrezzi. In particolare, dovremmo focalizzarci sui muscoli della schiena e delle spalle. Molti di noi passano talmente tanto tempo curvi alla scrivania da avere dei muscoli deboli, che non fanno stare eretti. Questa è la prima cosa da correggere.

2 consigli per un portamento perfetto degno della famiglia reale

Oltre ad avere una buona postura, per avere un bel portamento è fondamentale anche sapersi muovere. Il modo in cui camminiamo, ci sediamo, gesticoliamo e parliamo è fondamentale per dare una buona prima impressione di sé. E per correggere alcuni aspetti che non ci piacciono del nostro modo di muoversi basta usare un trucco molto semplice. Filmiamoci in casa per qualche minuto con il telefonino, per poi riguardare il video e lavorare sulle aree che non ci piacciono.

Ad esempio: piazziamo il cellulare sul tavolo del soggiorno e poi mettiamoci a fare delle faccende domestiche. Poi riguardiamo il video. Magari scopriremo che il modo in cui camminiamo o muoviamo le braccia ci fa sembrare impacciati o scoordinati. In questo caso, potremo facilmente lavorare su quegli aspetti, magari cercando guide apposite online che si focalizzano su quella parte del corpo.

Prendiamo spunto dal galateo, ma senza esagerare

Oltre a questi 2 consigli per un portamento perfetto, possiamo fare un’impressione ancora migliore sugli altri prendendo spunto dal galateo. Il tanto malignato galateo nasconde in realtà consigli preziosi. Possiamo ad esempio sfruttarlo per capire come comportarci a tavola, o quando siamo ospiti, o in un’occasione formale. Non esageriamo, però, o sembreremo solo artificiali e impostati. Mettendo in pratica questi semplici consigli il nostro portamento, e quindi la prima impressione che facciamo sugli altri, migliorerà in un batter d’occhio.

