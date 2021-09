L’autunno è appena cominciato. I banchi del mercato sono già pieni di agrumi. Per fare un pieno di vitamina C e contrastare i raffreddori stagionali questi alimenti sono straordinari. E una spremuta d’arancia al mattino rientra nelle colazioni salutari. Poi ci sono i limoni, ricchi di proprietà benefiche dalla polpa fino alla buccia. Ma di varietà di agrumi ce ne sono molte di più. E se alcune ci sono praticamente sconosciute, altre sono solo poco consumate.

Un esempio è il cedro. Questo agrume è poco considerato ma combatte il colesterolo ed è un pozzo di vitamina C. In questo articolo ne descriviamo le caratteristiche principali e illustriamo come consumarlo al meglio. Una volta scoperto di cosa si tratta, rimarremo davvero sorpresi.

Né limone né arancia

Arance, limoni, mandarini, clementini e mandaranci. Ma c’è uno della famiglia utilizzato solo in rare occasioni. Il Citrus medica, meglio conosciuto come cedro, è il capostipite degli agrumi. Ha origini birmane e indiane, ma arriva in Occidente relativamente presto. Oggi il Sud Italia è uno dei maggiori produttori al mondo.

Il cedro è un po’ diverso rispetto al limone. Sebbene sia tondo e di colore giallo acceso, il cedro è molto più grande. Inoltre la sua buccia è spessa e ha molte protuberanze. La parte bianca, invece, è dolce e buona da mangiare. E proprio grazie alla buccia che il cedro è impiegato in cucina. La buccia viene candita, oppure lavorata per produrre sciroppi o acque aromatiche. Nel Meridione, invece, il succo è stato impiegato in passato per confezionare bibite gassate. Ma non tutti conoscono le altre proprietà del cedro. E sono quelle che lo rendono ancora più speciale.

Per prima cosa il cedro contiene solo 11 calorie ogni 100g. Quindi è ottimo come spuntino ipocalorico. Ma questo agrume si distingue per la preziosa presenza di vitamina C e di sali minerali (calcio e sodio). In più possiede un ottimo quantitativo di antiossidanti e flavonoidi. Entrambi migliorano la circolazione, rinforzano il sistema immunitario e aiutano a perdere grasso viscerale.

La medicina gli attribuisce qualità digestive e calmanti. In alternativa, il succo appena spremuto con dell’acqua tiepida ha effetti lassativi. Gli si riconoscono anche proprietà disinfettanti, antinvecchiamento e antiipertensive. Per questo viene spesso somministrato sotto forma di tisane. L’uso viene consigliato per chi soffre di cistite e cellulite. Il cedro può essere tagliato a fette e consumato direttamente. Con questo agrume esistono anche molte preparazioni e ricette. Per esempio vediamo come gli agrumi risplendono protagonisti del menù leggero che conquista dal primo al dolce.