Il timore di acquistare prodotti potenzialmente nocivi è sempre dietro l’angolo. Ecco perché siamo spesso impegnati a capire quali sostanze o principi attivi potrebbero essere tossici. Davanti allo scaffale del supermercato leggiamo etichette che non capiamo. Alla fine portiamo a casa i prodotti che sembrano più sicuri e che riportano la scritta “eco”, “biologico” e “naturale”.

Ma non siamo mai sicuri di non correre rischi. Specialmente quando in casa ci sono bambini e animali. Per esempio, non abbiamo fatto mai attenzione a questi pericoli poco considerati che si nascondono nelle nostre camere da letto. E li consideriamo i luoghi più sicuri della casa. Purtroppo escludiamo l’uso di alcuni comuni prodotti chimici specifici. In questo articolo scopriamo di quali si tratta. Saremo sorpresi di scoprire che alcuni possono rivelarsi addirittura velenosi.

Attenzione a questi pericoli poco considerati che si nascondono nelle nostre camere da letto

La camera da letto è un luogo dove ci si sente protetti. Per questo si fa di tutto per renderla accogliente. Con questo obiettivo, tra i prodotti più utilizzati troviamo spesso i deodoranti per ambienti. E di questi prodotti in commercio troviamo svariate tipologie. Dal più comune deodorante spray a quello che funziona col fornelletto. Questi ultimi funzionano tramite una comune presa di corrente. Grazie alla resistenza elettrica, il fornelletto spruzza il profumo in tutto l’ambiente.

Tutte le tipologie, però, spesso contengono composti chimici potenzialmente nocivi. Una volta spruzzati nella stanza, questi vengono inalati. Malgrado il piacevole odore, spesso queste sostanza chimiche possono creare allergie, asma, irritazione delle vie aeree, intossicazione. Nei composti, la formaldeide è una delle sostanze meno salutari. E potremmo ritrovarcela non solo nei deodoranti per ambiente, ma anche nelle tappezzerie, nelle vernici, nella moquette, in alcuni mobili di truciolato.

Dunque è importante capire dove e in quali composti è presente. Una volta fatto ciò, è bene ridurne al minimo l’acquisto e l’uso dei prodotti dov’è presente. Al posto dei normali deodoranti possiamo sperimentare pot-pourri naturali di fiori o spezie.

Cosa si nasconde nell’armadio

Dentro armadi e cassetti troviamo sempre un prodotto antitarme. Tradizionalmente i più usati sono la canfora e la naftalina. Il loro odore penetrante scaccia le tarme e altri insetti infestanti dai vestiti. Purtroppo, inalazioni eccessive e prolungate di queste due sostanze creano problemi. I sintomi più comuni sono irritazione, confusione mentale, vertigini. Se poi ingerite, possono essere addirittura letali.

Un’altra sostanza spesso presente negli antitarme è il p-diclorobenzene. Questa sostanza derivata del petrolio è meno tossica delle altre due. Però si sospetta possa essere cancerogena. Pertanto sarebbe ideale evitare il contatto con occhi, mucose e pelle. Inoltre è bene evitare tali sostanze in presenza di bambini.

